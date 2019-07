V nigerijski zvezni državi Borno pripadniki Boko Harama že leta za seboj puščajo samo opustošenje. Foto: Reuters

Oboroženi napadalci so napad izvedli v vasi blizu Maidugurija, prestolnice omenjene zvezne države, kamor so prišli z motorji in kombiji. Kot navaja BBC, ki se nanaša na besede očividcev, je bilo več deset žalujočih ubitih takoj, drugi so umrli na begu pred napadalci.

Predstavnik lokalnih oblasti Muhamed Bulama je dejal, da je najnovejši napad maščevanje za smrt 11 pripadnikov Boko Harama, ki so jih pred dvema tednoma ubili vaščani. Borno je zvezna država, kjer je Boko Haram najbolj aktiven.

Nigerijski predsednik Muhamadu Buhari, ki je februarja dobil drug mandat in obljubil izboljšanje varnostnih razmer, je obsodil napad in zračnim silam ter vojski ukazal, naj izsledijo napadalce.

V 10 letih, odkar Nigerijo strašijo pripadniki Boko Harama, je bilo ubitih več deset tisoč ljudi, več kot dva milijona Nigerijcev sta notranje razseljena.

Boko Haram se zavzema za strogo različico islama, ki muslimanom prepoveduje vsakršno politično ali družbeno aktivnost, ki je povezana z Zahodom. Skupina je aktivna tudi v Čadu, Nigru in Kamerunu, znana pa je po številnih ugrabitvah šolarjev. Ena izmed najbolj grozljivih je bila leta 2014, ko so v Čiboku ugrabili skoraj 300 šolark.