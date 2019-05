DR Kongo se spopada z drugim najhujšim izbruhom ebole. Foto: Reuters

Zadnja epidemija je izbruhnila avgusta lani, gre pa za drugi najhujši izbruh te bolezni v zgodovini.

Cepiva je sicer na voljo dovolj. Zdravstveni delavci so cepili že več kot 100.000 ljudi, a imajo pri tem težave. Namestnik direktorja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Michael Ryan je po poročanju BBC-ja opozoril, da nezaupanje do zdravnikov in nasilje škodujeta prizadevanjem za zamejitev bolezni, ki se širi na vzhodu države.

Poudaril je, da je bilo od januarja 119 dokumentiranih napadov na zdravstvene centre in njihovo osebje. "Še vedno imamo večje težave glede tega, da nas ljudje sprejmejo in nam zaupajo," je dejal Ryan.

Ebola je sicer omejena v dveh pokrajinah, a je nadzor vse težji zaradi nasilja. Kot pravijo v WHO-ju, je tveganje, da bi se ebola razširila po svetu, majhno, je pa zelo verjetno, da bo prišlo do širjenja bolezni v sosednje države.

Večina izbruhov ebole je sicer kratkotrajnih in prizadenejo malo ljudi. Leta 2013 pa je izbruh v zahodni Afriki med letoma 2013 in 2016 zahteval smrt 11.310 ljudi.

DR Kongo je prizadel tudi izbruh ošpic, v katerem je umrlo več kot 1.000 ljudi, primerov okužb pa je 50.000. WHO je sporočil, da so ošpice potrjene v 14 od 26 pokrajinah, tako v ruralnih kot urbanih krajih.