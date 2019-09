Požar naj bi izbruhnil, medtem ko so otroci spali v poslopju zraven mošeje, so sporočili iz urada predsednika Georgea Weaha.

Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

Predsednik Weah je že obiskal prizorišče požara na obrobju Monrovie in prek Twitterja izrazil sožalje družinam preminulih otrok. Pred poslopjem, v katerem sta se nahajala tako šola kot internat, so se zbrali sorodniki žrtev. Te naj bi bile stare med 10 in 20 let.

Glede na navedbe policije naj bi požar povzročile težave z električno napeljavo, a preiskava še poteka.