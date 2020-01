Al Saradž (levo) na pogovorih z Borrelom (desno zadaj) in Michelom. Foto: Reuters

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je po srečanju poudaril, da krize v Libiji ne morejo rešiti z vojsko, ampak da bodo bližje miru in stabilnosti le s pomočjo političnega procesa. EU bo zato okrepil svoje napore za mirno in politično rešitev.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU-ja Josep Borrell pa je posvaril, da so razmere resne. Borrell je skupaj z zunanjimi ministri Velike Britanije, Francije, Nemčije in Italije v ponedeljek pozval k ustavitvi sovražnosti in opozoril na "zunanje vmešavanje" v Libiji.

Poziv se nanaša na Turčijo, ki je v ponedeljek sporočila, da so njihove enote že na poti v Libijo. Ankara sicer zagotavlja, da turški vojaki ne bodo sodelovali v spopadih.

Ministrsko srečanje v Kairu. Foto: Reuters

Viri iz italijanske vlade so za Reuters sporočili, da se namerava Saradž sestati tudi z italijanskim premierjem Giuseppejem Contejem. Čez dan se je Conte sešel tudi z generalom Haftarjem.

V Kairu so se medtem sešli zunanji ministri Grčije, Cipra, Francije, Italije in Egipta. Grški mediji navajajo, da so se pogovori osredotočali na razvoj dogodkov v Libiji in varnostnih izzivih na vzhodu Sredozemlja, prav tako pa naj bi se pogovarjali o dejavnostih Turčije v ciprskih vodah oziroma izključni ekonomski coni.

Turčija in Rusija: Libijski konflikt sproža migracije in širjenje orožja

Glede Libije sta se danes ob robu odprtja plinovoda Turški tok pogovarjala tudi turški in ruski predsednik, Recep Tayyip Erdogan in Vladimir Putin. Tako kot v Siriji sta tudi v Libiji državi na nasprotnih bregovih – Turčija podpira mednarodno priznano vlado, na strani Haftarja pa naj bi se bojevali ruski plačanci skupine Wagner.

Erdogan in Putin sta se skupaj zavzela za prekinitev ognja v Libiji in vse strani pozvala k pogajanjem. "Konflikt spodkopava regionalno varnost in sproža nezakonite migracije, širjenje orožja po državi, terorizem in druge kriminalne dejavnosti, vključno z nedovoljeno trgovino," sta zapisala v izjavi.

Spopadi med Haftarjevimi in vladnimi silami

Haftarjeva samooklicana libijska nacionalna vojska, zvesta mednarodno nepriznani libijski vladi s sedežem na vzhodu države, je v ponedeljek zavzela mesto Sirta na sredozemski obali Libije, ki so ga od poraženje Islamske države nadzorovale vladne sile. Te so sporočile, da so se pred Haftarjevo vojsko umaknile z območja, da bi preprečile spopade.

V torek zvečer so izbruhnili spopadi na območju Al Vaške, ki leži na cesti med Sirto in Misrato. Vladne sile naj bi po navedbah Haftarjevih sil z brezpilotnimi letalniki ubile devet njihovih pripadnikov. Haftarjeve sile so izvedle povračilne napade blizu kontrolne točke Abu Grein.

Kršitve embarga na prodajo orožja Libiji

Pripadnik vladnih sil med patruljo v Tripolisu. Foto: Reuters

Haftarjeve sile sicer že več mesecev izvajajo ofenzivo na prestolnico Tripolis, kjer ima sedež mednarodno priznana vlada narodne enotnosti. Mednarodno vlado podpirajo Združeni narodi, v konfliktu pa z njo sodeluje Turčija. Haftarjeve sile podpirajo Združeni arabski emirati, Egipt in Jordanija. Omenjene države naj bi tudi prekršile embargo na prodajo orožja Libiji.

Kaos v Libiji vlada vse od strmoglavljenja dolgoletnega libijskega voditelja Moamerja Gadafija leta 2011. Sile odpadniškega generala nadzirajo vzhodno Libijo in večino oaz ter naftnih polj na puščavskem jugu države.