Putin in zimbabvejski predsednik Emmerson Mnangagwa. Foto: Reuters

"Trenutno v Afriko izvozimo za 25 milijard dolarjev hrane, kar je več, kot izvozimo orožja, za 15 milijard. V naslednjih štirih ali petih letih bi morali trgovanje vsaj podvojiti," je na začetku dogodka napovedal ruski predsednik Vladimir Putin.

Putin je ob tem obljubil, da se bo Rusija, največji izvoznik orožja v Afriko, vzdržala "političnega ali drugačnega" vpliva na afriške države. Več afriških držav je po poročanju Deutsche Welle namreč v preteklosti izrazilo zaskrbljenost nad odvisnostjo od drugega največjega uvoznika orožja, Kitajske.

Sočasno z odprtjem rusko-afriškega vrha sta sicer v imenu dobrega vojaškega sodelovanja v Južni Afriki pristala dva ruska bombnika, zmožna nositi jedrsko orožje. Rusija si prizadeva podpisati vojaški sporazum s Slonokoščeno obalo, z Nigrom pa so podpisali pogodbo o prodaji 12 ruskih vojaških helikopterjev.

Poleg orožarskih in vojaških poslov je Putin napovedal tudi sodelovanje na področjih kmetijstva, zdravstva, rudarstva in izobraževanja. Ruski energetski velikan Rosatom se z Etiopijo dogovarja o gradnji jedrske elektrarne. Rusija namerava med drugim "afriškemu kadru" omogočiti izobraževanja za boj proti eboli na ruskih univerzah.

Zmanjšana prisotnost v Afriki po koncu Sovjetske zveze

Rusija si želi pod Putinom znova okrepiti vpliv v Afriki. Foto: Reuters

Rusija si želi znova okrepiti svojo prisotnost v Afriki, kjer je bila v času Sovjetske zveze pomemben partner Angole in Etiopije, nato pa je po letu 1991 glavni zunanji partner afriških držav postala Kitajska. Leta 2000 je Peking v sklopu kitajsko-afriškega sodelovanja obljubil naložbe v vrednosti več deset milijard dolarjev.

Rusija z izjemo orožja zaostaja pri trgovanju z afriško celino, saj ni niti med petimi največjimi trgovskimi partnerji, kjer so (v tem vrstnem redu) Evropska unija, Kitajska, Indija, ZDA in Združeni arabski emirati.

Ruske dejavnosti v afriških državah so se v središču pozornosti znašle lani, ko so bili v Srednjeafriški republiki ubiti trije ruski novinarji, ki so preiskovali domnevno prisotnost vojaških pogodbenikov skupine Wagner. Putin in srednjeafriški predsednik Faustin-Archange Touadéra sta se se v sredo pogovarjala tudi o preiskavi umora.

Na vrhu predstavniki vseh 54 držav

Na dvodnevnem vrhu v Moskvi se bo več kot 3.000 delegatov iz Rusije in Afrike pogovarjalo o številnih temah od jedrske energije do pridobivanja rudnin. Na vrh so prišli predstavniki vseh 54 afriških držav, vključno s 43 voditelji držav ali vlad, je sporočil kremeljski svetovalec Jurij Ušakov.

Prvi vrh Rusija-Afrika