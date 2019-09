V prebežniških centrih se širijo bolezni, veliko je primerov posilstev, mučenja in lakote. Foto: AP

Dogovor o sprejetju prebežnikov so podpisali ruandska vlada, ZN-ov visoki komisariat za begunce (UNHCR) in Afriška unija. Prvih 500 ljudi, ki večinoma prihajajo iz Somalije, Eritreje in Sudana, bo iz prebežniških centrov v Ruando z letalom prišlo čez nekaj tednov.

Libija je ena glavnih prebežniških poti, prek katere skušajo ljudje čez Sredozemsko morje priti v Evropo. Tiste, ki ujamejo, jih prepeljejo v priporne centre, kjer pa vladajo velika gneča in slabe življenjske razmere, širijo se tudi nalezljive bolezni. Po podatkih Združenih narodov je treba iz teh objektov nujno premestiti 4.700 ljudi, piše BBC.

"Vsak Afričan bi moral storiti enako"

Ruanda se je že leta 2017, potem ko je televizijska mreža CNN objavila pretresljiv posnetek, kako v Libiji ljudi prodajajo za sužnje, ponudila, da bo sprejela več prebežnikov. Njihova ministrica za begunce Germaine Kamayirese zanika, da so jim za to plačali. "Gre le za humanitarno potezo, vsak Afričan bi si moral prizadevati, da stori enako. Nekaterim ljudem, ki jih bomo sprejeli, bomo poskusili najti nov dom v tretjih državah, nekatere bomo vrnili v države, ki so jim že odobrile azil, ali pa jih bomo vrnili v njihove domovine, če varnostne razmere to omogočajo. Nekateri pa bodo lahko ostali v Ruandi," je dejala.

Libija je prejšnji mesec napovedala, da bo v kratkem zaprla tri največje begunska taborišča, v Misrati, Tajuri in Homsu.