Iz urada generalnega državnega tožilca Al Valida Sajeda Ahmeda so sporočili, da je omenjenega Bašir obtožen skupaj z več ljudmi.

Protestniki so z vojsko le dosegli dogovor o oblikovanju t. i. suverenega sveta, ki bo državo vodil v prehodnem obdobju do volitev. Foto: EPA

Obtožnico proti nekdanjemu predsedniku, ki je bil odstavljen 11. aprila in je zdaj zaprt v zaporu v Kartumu, so vložili v okviru preiskave smrti zdravnika, ki je bil ubit med protesti v Kartumu. Generalni državni tožilec je ob tem v sporočilu za javnost priporočil "pospešitev preiskave o umorih drugih protestnikov".

Na protestih ubitih 90 protestnikov

V Sudanu so se protesti začeli 19. decembra lani in se nato z zahtevami po odstopu Baširja okrepili do te mere, da je aprila vojska odstavila Baširja, ki je z železno roko državo vodil skoraj tri desetletja. Po podatkih protestnikov so varnostne sile na protestih ubile 90 protestnikov. Oblasti so navajale podatek o 65 mrtvih.

Bašir obtožen tudi genocida in zločinov proti človečnosti v Darfurju

Za Baširja sicer že velja zaporni nalog, ki ga je izdalo Mednarodno kazensko sodišče (ICC), ki ga obtožuje genocida in zločinov proti človečnosti v sudanski pokrajini Darfur. Prehodni vojaški svet, ki vodi državo od njegove odstavitve, je sporočil, da ga sodišču ne bodo izročili. Odločitev so s tem prepustili civilnim oblastem, ki naj bi jim v prihodnosti prepustili oblast.

Protestniki so se z vojsko dogovorili o strukturi oblasti

Vodje protestnikov so v ponedeljek sporočili, da so se z vojaškimi oblastmi dogovorili o strukturi oblasti v prehodnem obdobju in njihovih pooblastilih. Zdaj vladajoči vojaški svet bo nadomestil "suveren svet", vzpostavili bodo tudi kabinet in parlament, je povedal tiskovni predstavnik protestnega gibanja Taha Osman. V torek bodo govorili o trajanju prehodnega obdobja in sestavi omenjenih organov oblasti, je dodal.