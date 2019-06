WHO že mesece opozarja pred ponovnim izbruhom virusa v DR Kongo, zaradi česar je v pripravljenosti večji del vzhodne Afrike. Foto: Reuters

Z ebolo sta se v Ugandi okužila tudi triletni brat umrlega dečka in njuna babica, je potrdila zdravstvena ministrica Jane Ruth Aceng. Še osem ljudi, ki so bili v stiku z njimi, je na opazovanju.

To so prvi primeri ebole, ki so se v državo razširili iz DR Kongo. Tam so za zdaj našteli več kot 2.000 primerov okužb, od tega je zaradi virusa umrlo okoli dve tretjini okuženih.

WHO bo zato v petek razpravljal o tem, ali je treba razglasiti izredno stanje, česar za zdaj niso storili, saj je bila bolezen omejena le na del DR Kongo.

Po podatkih WHO-ja so v Ugandi cepili skoraj 4.700 zdravstvenih delavcev v 165 ustanovah. Redno pregledujejo tudi ljudi ob meji z DR Kongo. Južni Sudan je prav tako razglasil pripravljenost in cepil svoje zdravstvene delavce.