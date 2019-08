Protesti so napovedani tudi v drugih mestih. Foto: Reuters

Potem ko so voditelji glavne opozicijske stranke Gibanje za demokratično spremembo (MDC) razpravljali o tem, ali naj zaradi odločitve sodnikov odpovejo za petek napovedane proteste, je policija s solzivcem in gumijevkami razgnala ljudi, ki so se začeli zbirati v prestolnici Harare.

Po poročanju Guardiana, ki se sklicuje na priče, so razmere precej kaotične, nekaj protestnikov naj bi policija pretepla, zato jih je več ranjenih, nekaj so jih aretirali. Policija skuša protestnikom preprečiti, da bi prišli do središča prestolnice, zaprli so tudi sedež MDC-ja.

V prihodnjih dneh so tudi po drugih mestih napovedani opozicijski protesti.

Emmerson Mnangagwa je prišel na oblast pred 18 meseci, potem ko je bil z vojaškim udarom odstavljen dolgoletni predsednik Robert Mugabe. Mnangagwa je ljudem obljubil naložbe, transparentnost in svetlo prihodnost, a razmere v državi se niso umirile. Avgusta lani je vojska ubila šest ljudi, ki so protestirali na ulicah zaradi domnevnih nepravilnosti na volitvah. Januarja pa je v nemirih, ki so izbruhnili zaradi dviga cen goriva, umrlo 13 ljudi.

Država se poleg tega bori s hudim pomanjkanjem hrane, saj 2,5 milijona ljudem grozi stradanje. Zelo so se podražile vse osnovne dobrine, kot sta riž in sladkor.