Omar Al Bašir je v televizijskem nagovoru iz predsedniške palače najavil nekatere ukrepe. Foto: Reuters

75-letnik je ob pritisku nasprotnikov za zdaj odstopil od ustavnih sprememb, ki bi mu na predsedniških volitvah leta 2020 omogočile vnovično kandidaturo na volitvah. V televizijskem nagovoru je dejal: "Opozicijske sile, ki še niso stopile na pot nacionalne sprave, iskreno vabim, da pristopijo k dialogu, ki bo omogočil razrešitev trenutnih razmer v državi." Predtem so varnostne sile v prestolnici Kartum s solzivcem razgnale okoli 200 protestnikov.

Protesti v državi potekajo že od lanskega decembra. Povod zanje so bile podražitve osnovnih življenjskih potrebščin in vsesplošno pomanjkanje, a so se nato hitro razvili v proteste proti Al Baširju.

Po Al Baširjevem govoru in razglasitvi izrednih razmer, je opozicija pozvala k dodatnim protestom. "Izredne razmere je razglasil le zato, da bi ustavil našo revolucijo, ki pa ne bo končana, dokler ne bomo dosegli svojih ciljev in zrušili režima," je sporočila ena glavnih opozicijskih skupin Nacionalne sile soglasja.

Policija je proti protestnikom uporabila solzivec. Foto: Reuters

Umrlo vsaj 30 ljudi

Preden so se protesti začeli, je večina poslancev podpirala zakonske amandmaje k spremembi ustave, ki bi Al Baširju omogočili, da se za mandat poteguje tudi na prihodnjih volitvah. A prejšnjo soboto je za to pristojni parlamentarni odbor zasedanje, na katerem bi morali spremembe potrditi, preložil. Al Bašir je ves čas trdil, da proteste spodbujajo "tuji agenti", in zavračal vsako možnost, da bi sam sestopil z oblasti. V zadnjih tednih pa je izjave močno omehčal in začel govoriti, da so med protestniki večinoma mladi, ki ne vidijo svetle prihodnosti. V trimesečnih protestih je bilo ubitih okoli 60 ljudi, trdi opozicija. Vladne sile navajajo 32 smrtnih žrtev.

Al Bašir, islamist in nekdanji vojaški uradnik, se je na oblast z vojaškim udarom povzpel leta 1989. V letih 2010 in 2015 je z ustavnimi spremembami zmagal na volitvah po podpisu mirovnega sporazuma z uporniki z juga države, ki so nato ustanovili svojo državo Južni Sudan. Al Baširja zaradi domnev o vodenju genocida v sudanski pokrajini Darfur preganja Mednarodno kazensko sodišče, ZDA pa Sudan uvrščajo na seznam držav, ki podpirajo terorizem.