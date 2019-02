V Nigeriji so po enotedenski preložitvi v soboto potekale predsedniške volitve, največ možnosti za zmago pa imata sedanji predsednik Muhammadu Buhari iz vladajočega Vsenaprednega kongresa (APC) in kandidat opozicijske Ljudske demokratske stranke (PDP) Atiku Abubakar. Čeprav bodo rezultati znani šele v prihodnjih dneh, sta oba kandidata že razglasila zmago.



Kandidat opozicije Atiku Abubakar na volišču. Foto: EPA

Že pred odprtjem volišč v soboto je mesto Maiduguri na severovzhodu države streslo več eksplozij, o nasilju so poročali tudi iz drugih delov države. Glede na podatke organizacije Situation Room, ki je imela na volitvah več kot 8.000 opazovalcev, je samo v južni zvezni državi Rivers umrlo 16 ljudi, skupno pa so našteli najmanj 39 smrtnih žrtev.

"Situation Room poudarja, da nobene volitve v Nigeriji ne bi smele stati življenja kakšnega od državljanov in ostro obsoja pomanjkanje empatije, skrbi in senzibilnosti policije glede teh dogodkov," so sporočili. V organizaciji so opozorili tudi na pomanjkanje policijske prisotnosti in splošno pomanjkljive varnostne ukrepe. V najmanj šestih zveznih državah so zabeležili kršitve na voliščih, ponekod so volivce celo preganjali in uničevali volilne skrinjice.

Policija aretirala 128 ljudi

Policija je medtem sporočila, da so v povezavi z volitvami aretirali 128 ljudi, med drugim zaradi umora in kupovanja glasov. Prvič v zgodovini sta sicer v Nigeriji favorita za zmago na volitvah dva muslimana, ki poleg tega oba prihajata s severa države in iz iste etnične skupine Fulani. Razen verskega in etničnega ozadja pa nimata veliko skupnega. 76-letni Buhari, ki prihaja iz zvezne države Katsina, je predan konservativen musliman, medtem ko ima 72-letni Abubakar, ki izvira iz zvezne države Adamawa, liberalne nazore in se zavzema za preseganje etničnih in verskih delitev v Nigeriji.

Več kot polovica od 200 milijonov prebivalcev revnih

Nigerija, največje gospodarstvo v Afriki in 12. največja proizvajalka nafte na svetu, zaradi korupcije, kraj in slabega upravljanja vsako leto izgubi na milijarde dolarjev pri prodaji nafte. Po podatkih Svetovne banke je več kot polovica od skoraj 200 milijonov prebivalcev revnih in živijo le z 1,90 dolarja na dan.