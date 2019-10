Borzni vlagatelji so novice o približevanju dogovora pozdravili in indeks Dow Jones je dan končal z rastjo okoli 300 točk. Foto: Reuters

Trgovinski spor med največjima gospodarstvoma na svetu traja že 15 mesecev, občuti pa ga ves svet. "Veliko je bilo trenj med Združenimi državami in Kitajsko, zdaj imamo festival ljubezni. Kar je dobro. Dobro za Kitajsko, za nas, za svet," je v petek dejal ameriški predsednik Donald Trump, ko je v Beli hiši sprejel glavnega pogajalca, podpredsednika kitajske vlade Liu Heja.

Prva faza dogovora naj bi bila pripravljena, podpisali bi ga lahko v treh do petih tednih, je prepričan Trump: "Sporazumeli smo se glede intelektualne lastnine, finančnih storitev, banke in druge finančne ustanove bodo zelo, zelo vesele doseženega. Mislim, da bo zelo zadovoljna tudi Kitajska, ki bo lahko uporabljala storitve teh institucij. Dosegli smo tudi dogovor na področju kmetijstva. Na Kitajsko bomo izvozili za od 40 do 50 milijard dolarjev kmetijskih izdelkov."

Dviga carin, napovedanega za prihodnji teden, ne bo

Prihodnji teden tako ne bo pričakovanega dviga carin s 25 na 30 odstotkov za 250 milijard dolarjev kitajskih izdelkov. Ni pa znana usoda dviga carin, napovedanega za 15. december.

Glede glavnih točk spora v več kot leto dni trajajoči trgovinski vojni med državama, kot so ameriške obtožbe, da Kitajska sili tuja podjetja v predajo poslovnih skrivnosti v zameno za dostop na trg, pa se niso dogovorili še ničesar.

Pogajanja se tako nadaljujejo, predsednika Trump in Ši Džinping pa imata zdaj dobre temelje za srečanje ob robu vrha APEC, napovedanega za sredo novembra v Čilu.

Kaj ima Trump v mislih, ko govori o Bidnovih milijardah na Kitajskem?

Na vprašanje, ali mu je Kitajska v zameno za dogovor obljubila preiskavo političnega nasprotnika Josepha Bidna, je Trump poudaril, da v zameno od Kitajske ni zahteval uvedbe preiskave: "Kitajska lahko naredi, kar koli želi glede Bidna in milijarde in pol dolarjev, ki jih je nekdo dobil. To je odločitev Kitajske."

Medtem se namreč demokratske kongresne preiskave v procesu odpoklica predsednika nadaljujejo, ni pa jasno, kaj natančno ima Trump v mislih, ko govori o Bidnovih milijardah na Kitajskem.