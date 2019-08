Foto: EPA

Peking ne izključuje uvedbe višjih carin na ameriške kmetijske pridelke.

Ameriški predsednik Donald Trump je na odločitev Kitajske odgovoril z razglasitvijo Kitajske za manipulatorko valute, saj da je umetno pocenila juan. S tem je še zaostril trgovinsko vojno med državama.

Trump je ob nasprotovanju skoraj vseh svetovalcev pretekli teden napovedal, da bo 1. septembra uvedel 10-odstotne carine na uvoz iz Kitajske, ki ga doslej še ni dodatno ocarinil.

Trump meni, da bo s carinami prisili Kitajsko k trgovinskemu dogovoru sredi zadnjega kroga pogajanj. Kitajska se je odzvala s povračilnimi ukrepi, ki bodo prizadeli Trumpovo volilno bazo – kmete.

Kitajsko ministrstvo za trgovino je sporočilo, da zadnje Trumpove carine predstavljajo resno kršitev. Tako Peking ne izključuje možnosti dodatnih carin na kmetijske pridelke iz ZDA s pogodbami od 3. avgusta naprej.

Trump je doslej že uvedel 25-odstotne carine na 250 milijard dolarjev uvoza iz Kitajske, s 1. septembrom pa bo dodatno ocarinjen tako rekoč ves uvoz s Kitajske. Trpeli bodo ameriški potrošniki, ki bodo morali plačati več za uvoženo blago, zaradi povračilnih ukrepov Kitajske pa bodo prizadeti tudi ameriški kmetje.

Juan na najnižji točki

Trumpove carine že vplivajo na poslabšanje gospodarske rasti na Kitajskem, ogrožajo svetovno rast in povečujejo nezanesljivost, poleg tega pa so prispevale k nedavni odločitvi centralne banke o znižanju obrestnih mer v ZDA. Hkrati so prispevale k padcu vrednosti kitajske valute juan, kar seveda deluje kot protiutež carinam, saj povzroča pocenitev izvoza.

Juan je v primerjavi z dolarjem padel na najnižjo raven po letu 2008, mnogi pa so mnenja, da je šibkost valute povzročena umetno pri kitajski centralni banki.

ZDA s takimi obtožbami vztrajajo že nekaj časa, z njimi so prišle na dan tudi danes, a so jih v Pekingu zavrnili. Devalvacija valute sicer najbolj pride prav kitajskim izvoznikom, saj so njihovi izdelki na ta račun za tujce bolj poceni.

ZDA so Kitajsko za manipulatorko valute nazadnje razglasile leta 1994. Takšna razglasitev pomeni, da lahko Washington uvede sankcije proti Pekingu.

"Gre za izjemno sovražno dejanje proti trgovinski partnerki na podlagi predsednikovih muh," je sporočil nekdanji vodja oddelka za Kitajsko pri IMF-u in profesor ekonomije na univerzi Cornell Eswar Prasad.

Kitajska centralna banka, ki določa tečaj juana, je dovolila pocenitev s trditvijo, da gre za obrambo pred trgovinskim protekcionizmom ZDA.