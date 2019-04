Ameriška delegacija je prispela v Peking. Foto: AP

Ameriško pogajalsko skupino vodita finančni minister Steven Mnuchin in trgovinski predstavnik Robert Lighthizer, kitajsko pa podpredsednik vlade Liu He, ki bo 8. maja odpotoval v Washington, kjer se bodo pogovori nadaljevali.

"Upamo, da bomo na teh dveh srečanjih dosegli znaten napredek," je novinarjem v Pekingu sporočil Mnuchin. Ameriški finančni minister ni želel razpravljati o vsebini pogovorov, je pa za New York Times dejal, da bodo poudarek še naprej dajali kitajskim subvencijam industriji.

Kitajski predsednik Ši Džinping se je sicer prejšnji teden zavezal, da bo ukinil nerazumne subvencije. "Ukinili bomo nepravična pravila, subvencije in prakse, ki omejujejo pošteno konkurenco in izkrivljajo trg," je prejšnji teden napovedal na vrhu o velikem projektu nove svilne poti – En pas.

Ši se je zavezal, da bo ukinil nerazumne subvencije. Foto: Reuters

ZDA in Kitajska se o celovitem trgovinskem sporazumu pogajajo od začetka leta, potem ko so si lani naprtile visoke carine na več sto milijard dolarjev trgovinske menjave. ZDA so ocarinile za 250 milijard dolarjev kitajskega uvoza, Kitajska, ki iz ZDA uvaža precej manj, kot tja izvaža, pa se je odzvala s carinami na 110 milijard dolarjev ameriškega blaga.

Peking in Washington sta v preteklih krogih pogajanj govorila o napredku, tudi glede vprašanja intelektualne lastnine in "prisilnega prenosa tehnologije" – po katerem morajo tuja podjetja na Kitajskem sodelovati z oblastmi in omogočiti vpogled v svoje delovanje.

Pogovori naj bi pomagali končati carinski konflikt, ki je obe strani stal milijarde dolarjev, prekinil oskrbovalne verige in ogrozil finančne trge.

Obe strani za mehanizem, ki bo zagotovil izvajanje dogovora

Ameriški uradniki navajajo, da sta prioriteti mehanizem za izvajanje dogovora in datumski roki za ukinitev carin. Pomembnost mehanizma za izvajanje dogovora poudarjajo tudi kitajski uradniki, a opozarjajo, da ne sme omejevati le Kitajske. Eden izmed njih je za Reuters dejal, da je še prezgodaj reči, da so pogajanja v sklepni fazi, vendar obe strani "sprintata".

Za implementacijo dogovora je po poročanju Reutersa nujno tudi srečanje obeh državnih voditeljev. Ameriški predsednik Donald Trump je pretekli teden oznanil, da bo kitajskega predsednika Ši Džinpinga kmalu gostil v Beli hiši.