Avstralski požari so izjemno obsežni in uničujoči. Foto: EPA

V več delih države pričakujejo, da bodo temperature narasle nad 40 stopinj Celzija, močni vetrovi pa bodo še dodatno okrepili požare, zaradi katerih je že več tisoč ljudi ostalo brez domov.

Na meji med avstralskima državama Viktorija in Novi Južni Wales sta se dva požara združila v enega, ki divja na skoraj 600.000 hektarjih, poroča Reuters.

Poziv oblasti k evakuaciji je prejelo 240.000 ljudi v Viktoriji, prebivalce ogroženih območij v Novem Južnem Walesu in Južni Avstraliji pa so oblasti pozvale k razmisleku o odhodu.

Premier Scott Morrison je medtem dejal, da je vojski ukazal, naj bo v pripravljenosti za podporo na terenu.

Kot še sporočajo oblasti, se bodo razmere v Viktoriji še naprej poslabševale. Močni vetrovi so prizemljili vojaške helikopterje, ki so pomagali pri evakuaciji in dostavi pomoči.

Na pomoč so prišli gasilci iz več držav, med drugim iz ZDA, Kanade in Nove Zelandije, poroča BBC.

Do zdaj je v požarih umrlo 27 ljudi, več tisoč ljudi pa je moralo zbežati pred nepredvidljivimi požari, ki so ob začetka oktobra divjali na več kot 10,3 milijona hektarjev. Gre za ozemlje v velikosti Južne Koreje.

Požari v Avstraliji so tako obsežni, da je skupno območje lanskih požarov v Kaliforniji, Braziliji in Indoneziji pol manjše od prizadetega območja v Avstraliji. Dim od požarov pa je prepotoval Tihi ocean in prizadel celo mesta v Južni Ameriki.

Oblasti so opozorile, da se bodo požari nadaljevali, dokler ne bo občutnejših padavin, ki pa niso napovedane še nekaj mesecev.

Ekologi z Univerze v Sydneyju medtem ocenjujejo, da je v požarih umrlo ali bilo poškodovanih milijarda živali, kar bi lahko uničili cele ekosisteme.

Medtem se bodo v Sydneyju in Melbournu začeli protesti, na katerih želijo udeleženci izraziti zaskrbljenost zaradi avstralskih politik na področju podnebnih sprememb.