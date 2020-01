Satelitski posnetek požara vzhodno ob Obrusta. Foto: Maxar Technologies/Handout via Reuters

Dež je padal na vzhodni obali, od Sydneyja do Melbourna, v predelih Novega Južnega Walesa so poročali tudi o močnem deževju, je poročal BBC.

Oblasti so kljub izboljšanju razmer opozorile, da bi se lahko do četrtka znova dvignile, še bolj pa je zaskrbljujoče, da bi se lahko veliki požari, ki še vedno divjajo v Victorii in Novem Južnem Walesu, združili v mega požar. Med požarom, ki divja v Corryongu in dvema požaroma v nacionalnem parku Kosciuszko je vmes le 10 kilometrov.

"Ni časa za zadovoljstvo," je dejala premierka zvezne države Novi Južni Wales Gladys Berejiklian. "To jutro je v znamenju okrevanja, da zagotovimo, da so ljudje nameščeni, kjer je varno." Oblasti so tako odprle več cest, da bi se lahko ljudje umaknili na varno. Še vedno pa več sto ljudi ostaja ujetih v ognjenem obroču. Še vedno so nekatera mesta brez elektrike in mobilnega omrežja.

Zaradi meglic in dima, ki se še vedno dviga nad širokim območjem, so zaprte številne ustanove, med njimi Narodna galerija v Canberri in tamkajšnja univerza. V številnih predelih Melbourna je vidljivost še naprej zelo slaba, manj kot kilometer.

Reševanje ujetih in dostava pomoči

Dež in znižanje temperatur sta pripomogla k lažji oskrbi najbolj prizadetih območijh. Avstralska vojska je na otok Kangaroo v bližini obale, kjer leži Adelaide, poslala zaloge hrane in zdravil. Omenjeni otok so pretekli teden pravtako uničili ognjeni zublji, umrla sta dva človeka. Z območja Mallacoote, majhnega obalnega mesta, kjer se je več tisoč ljudi pred ognjem zateklo na plažo, so v nedeljo na varno odpeljali še okoli 400 ljudi, je sporočil premier zvezne države Victoria Daniel Andrews, ki je dodal, da je bil cilj odpeljati še 300 ljudi, a je to preprečil dim.

Vojska še naprej pomaga tudi v prej omenjenih zveznih državah Victoria in Novi Južni Wales.

Avstralija se že več mesecev bori z obsežnimi požari. Foto: Reuters

Kljub prepovedi nekateri še vedno kurijo ogenj

Oblasti pravijo, da so številne požare zanetili požigalci. Najmlajši med njimi naj bi šteli 16 let.

Policija v Novem Južnem Walesu je sporočila, da so v zvezi s požari od novembra ukrepali proti 183 osebam, med katerimi je 40 mladoletnikov.

Konec tedna so oblasti ukrepale proti trojici, ki ni upoštevala popolne prepovedi kurjenja ognja. Dva incidenta, pri katerih je šlo za poskus kurjenja v naravi za kuhanje, sta se zgodila v soboto v Coomi in Tarru, eden, v katerem je bilo prižganih več manjših ognjev, pa v nedeljo v Conteganyju. V vseh treh primerih so posredovali gasilci, ki so pogasili ognje. Vsi trije storilci se bodo morali zagovarjati pred sodnikom, je navedla policija.

Od konca septembra, ko so se razplamteli požari, je v Novem Južnem Walesu pogorelo skoraj pet milijonov hektarjev površin, v Viktoriji pa 1,2 milijona hektarjev. Ognjeni zublji so skupaj uničili površine skoraj v velikosti Avstrije. Do zdaj je v požarih življenje izgubilo 25 ljudi, poškodovanih ali uničenih je več kot 1800 domov. Umrlo je tudi skoraj 4.000 glav živine, krav in ovac, ter neznano število divjih živali.



Ustanovili agencijo za obnovo po požaru

Številni Avstralci so razjarjeni zaradi po njihovem prepričanju nezadostnega odziva oblasti proti klimatskim spremembam. Avstralski premier Scott Morrioson je napovedal, da bodo za novoustanovljeno agencijo za obnovo po požarih (National Bushfire Recovery Agency) namenili 1,4 milijona dolarjev. "Osredotočamo se na ljudi in na stroške, namenjene za obnovo njihovih življenj," je dejal.

Avstralcem so na pomoč prišli tudi Novozelandci, danes so tja odleteli pri trije vojaški helikopterji, v prihodnjih dneh bosta tja odšla še dva.