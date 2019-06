V Hongkongu so prižgali sveče za žrtve nasilnega zatrtja protestov. Foto: Reuters

Spominske slovesnosti kitajskih protestov so dovoljene le v avtonomnih pokrajinah Hongkong in Macao. V Hongkongu se je po navedbah organizatorjev zbralo kar 180.000 ljudi, a policija uradno navaja, da se jih je zbralo manj kot 40.000, poroča BBC. Ljudje so se z občasnimi napevi "Ljudje ne bomo nikoli pozabili" in rožami ter svečami spomnili pomora.

"Učim se resnične zgodovine Kitajske. Zdaj imam občutek, da Kitajska ni nič boljša od drugih držav," je na shodu dejala 11-letna hči para Zeng. Družina je v Hongkong prišla iz celinske Kitajske. Na slovesnosti pa ni mogel sodelovati Feng Congde, eden izmed voditeljev protestnikov pred 30 leti, ker so mu kitajske oblasti v nedeljo preprečile vstop v Hongkong.

Drugod na Kitajskem so oblasti prepovedale vsakršno spominjanje ali celo omenjanje krvavega zatrtja protestov pred 30 leti, na katerih so študenti pozivali k demokraciji, spoštovanju človekovih pravic in svobodi medijev ter nastopili proti ekonomski politiki komunistične partije. Čeprav uradne številke še vedno niso znane, so oblasti ubile več sto ljudi.

Trg nebeškega miru strogo zavarovan

Trg nebeškega miru je na dan obletnice nadzorovalo več sto varnostnikov in policistov. Policisti v bližini trga so preverjali osebne dokumente vseh, ki so odhajali s postaje podzemne železnice, tujih novinarjev pa na trg bodisi niso spuščali bodisi jim niso dovolili fotografiranja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trg nebeškega miru je – razen policistov – sameval. Foto: Reuters

Kitajske oblasti so na obletnico tudi zaostrile cenzuro na spletu. Priljubljene spletne strani, ki v živo prenašajo dogajanje na trgu, te dni ne delujejo "zaradi vzdrževanja". Ob iskanju pojma Tiananmen, kar je kitajsko ime trga, se na kitajski platformi Weibo izpiše uradni logotip 70. obletnice ustanovitve komunistične Kitajske.

EU in ZDA pozvali k razkritju dogajanja

EU je ob obletnici pozval k razkritju dogajanja pred 30 leti. "Priznanje teh dogodkov in smrtnih žrtev, pridržanih in pogrešanih v povezavi s protesti na Trgu nebeškega miru je pomembno za prihodnje generacije in kolektivni spomin," je poudarila visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Federica Mogherini in svojcem izrekla sožalje. Pozvala je tudi k izpustitvi vseh aktivistov in odvetnikov za človekove pravice.

Ameriški State Department je Kitajsko pozval, naj objavi popolne podatke o tistih, ki so bili ubiti ali so izginili v krvavem zatrtju protestov. "Dogodki pred 30 leti vznemirjajo našo vest in vest ljudi po svetu, ki cenijo svoboščine," še piše v sporočilu zunanjega ministrstva, ki hvali pogum protestnikov.

Kitajska je sporočilo State Departmenta označila za arogantno in žaljivo. Svojim državljanom, ki potujejo v ZDA, je izdala nove napotke. Opozarja jih na kriminal in nadlegovanje ameriških policistov z zasliševanji.

Oblasti ne dvomijo o upravičenosti zatrtja

Kitajske oblasti so leta 1989 nasilno zatrle prodemokratične proteste na Trgu nebeškega miru v Pekingu. Število ubitih v noči s 3. na 4. junij je še danes neznanka.

Po uradnih podatkih kitajskih oblasti je bilo ubitih 241 ljudi, od tega 36 študentov, medtem ko oporečniki trdijo, da je bilo ubitih več tisoč ljudi. Oblasti še vedno vztrajajo, da so protesti leta 1989 ogrozili vladavino komunistične partije in jih je bilo treba zatreti, da bi ohranili politično stabilnost in gospodarske reforme.