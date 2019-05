Polovica čipov v Huaweievi opremi prihaja iz ZDA, druga polovico pa iz Kitajske. Foto: Reuters

Kitajski poslovnež se je odzval na nedavno potezo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je zaradi tujih telekomunikacijskih groženj razglasil izredne razmere, nato pa je Google Huaweiu omejil uporabo Androida.

Ren je po poročanju Guardiana dejal: "Trenutno delovanje ameriških politikov podcenuje našo moč. Huaweijevo omrežje pete generacije absolutno ne bo ogroženo. V primeru omrežja 5G v dveh do treh letih tuja podjetja ne bodo mogla več slediti Huaweiu." Nato je čustveno dodal: "Žrtovavali smo sebe in naše družine za končni cilj - stopiti na vrh sveta. Da bi ga dosegli, bomo prej ali slej trčili v spor z ZDA."

Žrtovavali smo sebe in naše družine za končni cilj - stopiti na vrh sveta. Da bi ga dosegli, bomo prej ali slej trčili v spor z ZDA. Ren Žengfej

"Vprašajte Trumpa, ne mene"

Na vprašanje, kako dolgo bi Huawei lahko bil v ameriški nemilosti, je Ren odgovoril: "To morate vprašati Trumpa, ne pa mene."

Predtem so iz Huaweia sporočili, da je podjetje "eden ključnih partnerjev Androida", saj so močno prispevali k njegovemu razvoju in rasti ter so tesno sodelovali z njegovo platformo odprte programske kode, da bi vzpostavil nabor inovativnih rešitev za vse.

Izogniti se želijo "hudim motnjam na trgu"

ZDA so prepoved poslovanja s Huaweiem v ponedeljek sicer preložile za 90 dni. Kot so pojasnili na ameriškem ministrstvu za trgovino, je potrebnega nekaj manevrskega prostora, da bi se izognili hudim motnjam na trgu. Ministrstvo je ob tem poudarilo, da odložitev prepovedi poslovanja s Huaweiem ne spreminja odločitve predsednika Trumpa, Huaweiu so le izdali začasno dovoljenje, ki bo temu tehnološkemu gigantu omogočil poslovanje z ameriškimi podjetji.

Če bo dal Google v uporabo novo različico sistema Android, potem Huawei uporabnikom svojih telefonov ne bo mogel omogočiti posodobitev. Foto: Reuters

Huaweiu vrata pokazalo še več podjetij

Sodelovanja s kitajskim tehnološkim velikanom je po Googlovi napovedi prekinilo še več podjetij, med drugim ameriški proizvajalci čipov Intel, Qualcomm in Broadcom, in evropski koncern Infineon, ki ima svoja podjetja v ZDA. Predstavnik nemškega Infineona je ob tem odločno zanikal navedbe, da so popolnoma ustavili dobavo Huaweiu. Kot je pojasnil, bo namreč s kitajskim velikanom posloval dalje, ker se prepoved ameriških oblasti nanaša le na podjetja, vpisana v ZDA.

Američani in ameriška podjetja po Trumpovem ukazu ne smejo več kupovati ali uporabljati opreme od podjetij, ki predstavljajo nesprejemljivo tveganje za nacionalno varnost ZDA. Washington namreč Huawei sumi, da izkorišča svoje poslovne aktivnosti za vohunjenje za kitajsko državo, a trdnih dokazov za to še niso predstavili.

Peking prepričan, da gre za začasne ukrepe

Kakšne protiukrepe bodo sprejele kitajske oblasti, še ni znano. Kot poroča Uroš Lipušček, sodelavec TV Slovenija iz Pekinga, se v Huaweiu za zdaj še niso odločili za vpeljavo svojega operacijskega sistema na mobilnih telefonih. Prevladuje namreč ocena, da so najnovejši ukrepi Trumpove administracije začasni, ker bi bila v nasprotnem primeru zelo prizadelo tudi nekatera najpomembnejša ameriška tehnološka podjetja, ki izvažajo velik del svojih izdelkov na Kitajsko.

ZDA Huawei sumijo, da izkorišča svoje poslovne aktivnosti za vohunjenje za kitajsko državo, a trdnih dokazov za to še niso predstavili. Foto: Reuters

Strokovnjaki zato ocenjujejo, da bo Huawei uvedel svoj operacijski sistem samo v skrajnem primeru. Kupci telefonov so namreč navajeni na Googlove storitve, poleg tega pa bi takšen korak zaradi velikosti Huaweia pomenil začetek uvajanja novega globalnega gospodarskega oziroma tehnološkega sistema, kar vsaj v tem trenutku ni v kitajskem interesu. V tem primeru bi namreč nastala dva konkurenčna in v veliki meri nekompatibilna sistema, eden bi bil pod nadzorom ZDA, drugi pod nadzorstvom Pekinga.

Najnovejši ameriški ukrepi so po prepričanju Pekinga namenjeni ne samo Kitajski, ampak tudi Evropi, ker je zavrnila Trumpove zahteve, naj Huawei izloči iz izgradnje mobilne telefonije pete generacije. Huawei proda v Evropi skoraj četrtino vseh mobilnih telefonov. V Pekingu poudarjajo, da so še naprej pripravljeni na pogajanja, istočasno pa naj bi pripravljali program asimetričnih protiukrepov proti ZDA. Predsednik Ši Džinping je včeraj v Gvangžovu obiskal rudnik redkih mineralov. S tem je dal Trumpu posredno vedeti, da bi utegnila kitajska zmanjšati ali pa celo prekiniti izvoz teh mineralov v ZDA, brez katerih ni mogoča proizvodnja visokotehnoloških izdelkov, dodaja Lipušček.