Ameriški ukrepi močno škodujejo kitajskemu velikanu. Foto: Reuters

Song Liuping je dejal, da bo ameriška prepoved poslovanja s Huaweiem "neposredno škodila" tudi ameriškim podjetjem in vplivala na število delovnih mest. "S preprečevanjem ameriškim podjetjem, da poslujejo s Huaweiem bo vlada neposredno škodovala več kot 1.200 ameriškim podjetjem. To bo vplivalo na več deset tisoč ameriških delovnih mest," je dejal po poročanju BBC-ja.

ZDA so namreč nedavno kitajskega velikana uvrstile na seznam podjetij, s katerimi ameriška podjetja ne smejo poslovati, če nimajo posebnega dovoljenja. Gre za ukrep v širšem spopadu med ZDA in Huaweiem. Washington ga utemeljuje z zaskrbljenostjo za državno varnost. Huawei je sicer največji svetovni proizvajalec telekomunikacijske opreme in drugi največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu.

Kitajsko podjetje vztrajno zanika, da predstavlja uporaba njegovih proizvodov varnostno tveganje, in dodaja, da je popolnoma neodvisno od kitajske vlade. "Politiki v ZDA uporabljajo moč cele države, da gredo nad zasebno podjetje," je dejal Song.

Uvrstitev Huaweia na omenjeni seznam bo imel daljnosežne posledice, je opozoril pravnik podjetja. "Ta odločitev grozi, da bo škodovala našim potrošnikom v več kot 170 državah, vključno z več kot tremi milijardami potrošnikov, ki uporabljajo Huaweieve proizvode in storitve po svetu."

Huawei želi hitro obravnavo tožbe

Huawei je marca v ZDA vložil tožbo zoper ameriško vlado, ker je ta zveznim agencijam prepovedala uporabo njegovih proizvodov. Huawei od ameriškega pravosodja pričakuje hiter postopek za "ustavitev nezakonitega dejanja zoper podjetja". Washington je namreč deloval samo na podlagi ugibanj, ne dokazov, da Huawei res predstavlja grožnjo, je dejal Song. Obravnava je predvidena za 19. september.

V zadnjih mesecih so ZDA in več drugih držav blokirale uporabo Huaweievih proizvodov zaradi skrbi, da bi lahko kitajska vlada preko njih prisluškovala.

Huawei je v središču širšega ameriško-kitajskega spora, ki se odraža predvsem v obliki trgovinske vojne.