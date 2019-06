Pogovori glede iranskega jedrskega sporazuma se vračajo na Dunaj, kjer je bil sporazum podpisan. Na fotografiji iz leta 2015 visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini in iranski zunanji minister Džavad Zarif. Foto: EPA

Podrobnosti dnevnega reda srečanja tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Abas Musavi ni razkril, vendar bi srečanje lahko bilo zadnja diplomatska možnost za rešitev jedrskega sporazuma. V začetku julija se namreč izteče ultimat, ki ga je podpisnicam postavil Iran, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Iranski predsednik Hasan Rohani je v začetku maja sporočil, da Iran zaradi enostranskega izstopa ZDA iz dogovora ne bo več spoštoval omejitev glede zalog obogatenega urana in težke vode, kot jih določa sporazum iz leta 2015.

Rohani je napovedal tudi bogatenje urana do višje stopnje in prenehanje spoštovanja ukrepov glede težkovodnega reaktorja Arak, če podpisnice sporazuma iz Evropske unije v 60 dneh ne bodo začele izpolnjevati svojih zavez – predvsem na naftnem in bančnem področju.

Po ponovni uvedbi ameriških sankcij proti Iranu so namreč podpisnice iz EU-ja upoštevale ameriške sankcije, čeprav so Iranu obljubljale, da jih ne bodo. ZDA uvajajo gospodarske sankcije proti državam, ki kupujejo iransko nafto.

Glede na sporazum lahko Teheran obogati uran le do 3,67 odstotka, kar je dovolj za delovanje jedrskih elektrarn, medtem ko je za jedrsko orožje potreben 90-odstotni visoko obogateni uran.

Pogovori z Rusijo in Kitajsko

Ruska tiskovna agencija Tass medtem navaja sekretarja iranskega vrhovnega varnostnega odbora Alija Šamkanija, ki je dejal, da je Iran v pogovorih s Kitajsko in Rusijo glede posebnega dogovora, če pogovori s članicami Evropske unije propadejo.

Mednarodni jedrski sporazum je bil sklenjen julija 2015. Iran je z njim pristal na omejitve svojega jedrskega programa in na strog nadzor, s čimer naj bi državi preprečili uporabo urana ali plutonija za razvoj jedrskega orožja. Mednarodna skupnost je v zameno odpravila gospodarske sankcije proti Iranu.

Po navedbah Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) je Iran od januarja 2016 spoštoval sporazum in ni kršil nobenih njegovih določil.