Zunanji minister Irana Mohamed Džavad Zarif gosti nemškega kolega Heikeja Maasa. Foto: Reuters

"Doslej naši partnerji iz sporazuma niso izpolnili naših pričakovanj," je po srečanju Maasa in Zarifa sporočil predstavnik zunanjega ministrstva v Iranu Abas Musavi. "Če se do roka ne bo zgodilo nič, potem bomo začeli izvajati naslednjo fazo delnega izstopa iz sporazuma," je dejal.

Po ameriškem enostranskem odstopu od jedrskega sporazuma iz leta 2015 in zaostritvi sankcij je iranski predsednik Hasan Rohani prejšnji mesec preostalim pogodbenicam sporazuma - Kitajski, Nemčiji, Franciji, Veliki Britaniji in Rusiji - postavil ultimat, da naj izvajajo določila, ali pa bo tudi Iran prenehal izvajati določena določila sporazuma. Kot rok je postavil 7. julij, sicer pa da bo sledila druga faza delnega izstopa iz sporazuma.

S tem naj bi Iran na primer začel znova izvajati bogatenje urana nad dogovorjeno mejo 3,7 odstotka.

Maas je v Iranu ponovno izrazil podporo jedrskemu sporazumu. Foto: Reuters

"Počakali bomo, kakšen izkupiček bomo dosegli na srečanju," je v povezavi s srečanjem Maasa in Zarifa še dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva. Evropski trio bo moral predstaviti oprijemljive predloge za nadaljnje izvajanje sporazuma, ne bo pa smel postaviti nobenih novih pogojev. Zdaj gre za izpolnjevanje jedrskega sporazuma, ne pa druge teme, kot sta na primer raketna tehnologija ali pa politika na Bližnjem vzhodu, je še povedal Musavi.

Nemški zunanji minister Maas je sicer ob začetku obiska v Iranu ponovno izrazil podporo jedrskemu sporazumu, a Teheran pozval, naj ga ne ohranja le iz gospodarskih razlogov. Po njegovem prepričanju obstajata tudi politični in strateški interes, da se ohrani sporazum in dialog z Evropo. "Vemo, da je gospodarske prednosti, ki jih je Iran pridobil s tem sporazumom, v tem obsegu le stežka mogoče realizirati brez Američanov. Ampak verjamem, da obstajata tudi politični in strateški interes, da se ohrani ta sporazum in s tem dialog z Evropo. In to morajo spoznati tudi v Teheranu," je dodal.

Sporazum je bil sklenjen leta 2015 z namenom preprečiti iranske jedrske bombe. V zameno so zamrznili gospodarske sankcije proti Iranu. ZDA pa so pred enim letom izstopile iz sporazuma ter ponovno uvedle gospodarske sankcije.