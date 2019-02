Cesar Akihito in cesarica Mičiko na slavnostnem dogodku. Foto: Reuters

Cesar se je osebno udeležil slovesnosti v japonskem Nacionalnem gledališču in izrazil hvaležnost za "ljudi, ki me navdajajo s ponosom in zaradi katerih sem srečen, da sem simbol države, ter civilizacijo, ki jo je ta država gradila skozi dolgo obdobje".

Spomnil je, da je v 30 letih njegovega vladanja Japonska izkusila več velikih naravnih katastrof in najhujšo jedrsko nesrečo v svoji zgodovini. Tisti, ki so doživeli te katastrofe, so "pretrpeli veliko hudega, in tisti iz drugih delov Japonske, ki so jim stali ob strani in ponudili pomoč v različnih oblikah, so postali neizbrisen spomin", je dejal.

Leta 1995 je zahodno mesto Kobe stresel potres z magnitudo 7,3, ki je zahteval več kot 6.400 smrtnih žrtev. Leta 2011 pa je severovzhod države stresel še močnejši potres z magnitudo 9, ki je sprožil tudi cunami. Umrlo je okoli 18.500 ljudi, močno pa je bila poškodovana tudi jedrska elektrarna v Fukušimi, posledice katastrofe pa država čuti še danes. Cesar se je za nujno potrebno pomoč v težkih situacijah zahvalil tudi mednarodni skupnosti in globalnim organizacijam.

Akihito je na prestol sedel 7. januarja 1989 po smrti svojega očeta, cesarja Hirohita, v imenu katerega se je Japonska bojevala v drugi svetovni vojni. Njegova abdikacija bo prva v okoli 200 letih.

Okinavci želijo zaprtje ameriškega oporišča

Sočasno je na otoku Okinava potekal referendum o premestitvi ameriškega letalskega oporišča Futenma. Prebivalci so glede na vzporedne izide pričakovano zavrnili premestitev oporišča z gosto poseljenega dela otoka na bolj odročnega.

1,15 milijona prebivalcev je na referendumu lahko glasovalo za premestitev, proti njej, ali za nobeno izmed možnosti. Okinavci so premestitev zavrnili, saj želijo popolno zaprtje oporišča, ne pa njegovo premestitev na odročni del otoka.

Okinavce moti hrup, ki ga povzroča vojaško oporišče. Foto: Reuters

Japonska in ZDA so se za premestitev oporišča dogovorile že leta 1996 zaradi zgroženosti in pritiskov javnosti po ugrabitvi in skupinskem posilstvu 12-letnice, saj so to storili trije pripadniki ameriške vojske, poroča Al Džazira. Zaradi nasprotovanja prebivalcev, ki se pritožujejo zaradi hrupa, vojaških nesreč, škode na koralnih grebenih in kriminala, povezanega s prebivalci ameriškega oporišča, premestitve še niso izvedli.

Okinava po površini predstavlja manj kot odstotek Japonske, a je na otoku nameščena več kot polovica od okoli 47.000 uslužbencev ameriške vojske na Japonskem.