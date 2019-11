"Obstajajo nacionalne agende (...) vendar bolj ko se držimo francosko-nemških in predvsem evropskih, bolj smo verodostojni in več je rezultatov," je povedal na srečanju z nemškimi in francoskimi podjetniki v Šanghaju.

Emmanuel Macron je v ponedeljek začel obisk na Kitajskem, kjer se bo med drugim srečal tudi s predsednikom Ši Džinpingom. Fotografija je sicer iz januarja 2018. Foto: Reuters

Macrona na obisku spremljata nemška ministrica za izobraževanje Anja Karliczek in evropski komisar za kmetijstvo Phil Hogan, ki bo v prihodnjem mandatu pristojen za trgovino. Tudi nemška ministrica je poudarila, da bodo lahko Kitajski skupaj predstavili evropsko stališče.

Gostje iz Evropske unije se bodo med drugim udeležili kitajskega uvoznega sejma v Šanghaju, ki ga je Peking lani pripravil prvič. Tako želi Kitajska pokazati, da svoj trg odpira svetu.

V torek večerja Macrona in Ši Džinpinga

V torek bosta francoskega predsednika in njegovo ženo na večerji gostila kitajski predsednik Ši Džinping in njegova žena. V sredo pa bodo potekali pogovori Macrona s Šijem in kitajskim premierjem Li Kečiangom.

Podpis 40 dogovorov s področij turizma, kmetijstva in zdravstva

V ospredju obiska bo podpora francoskim podjetjem pri sklepanju novih sporazumov s kitajskimi partnerji. Po navedbah virov v Elizejski palači naj bi podpisali okoli 40 dogovorov na področjih turizma, kmetijstva in zdravstva.

Peking: Hongkong in Sinkiang notranji zadevi Kitajske

V Elizejski palači so prepričani, da bo Macron "brez tabujev" govoril tudi o spoštovanju človekovih pravic v Hongkongu, ki ga že več mesecev pretresajo protesti, in večinsko muslimanski regiji Sinkiang. A so na kitajskem zunanjem ministrstvu posvarili, da sta Hongkong in Sinkiang notranji zadevi Kitajske.