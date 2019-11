Pred domom družine v Waterford Westu blizu Brisbana so številni položili cvetje in igrače v spomin umrlih deklic. Foto: EPA

Policisti so v avtomobilu pred hišo družine v mestu blizu Brisbana v soboto našli neodzivni deklici. Ni jasno, koliko časa sta bili v avtomobilu. Kot je sporočila policija, dokazi kažejo, da sta bili izpostavljeni hudi vročini. V času, ko so ju našli, je bilo 31 stopinj Celzija. Ko je prispela reševalna ekipa, sta bili že mrtvi.

Tožilstvo je proti 27-letni mami vložilo obtožnico za umor. Gre za prvo tovrstno obtožnico, potem ko so v zvezni državi Queensland razširili definicijo obtožbe za umor. Po novem lahko osebo umora obtožijo zaradi "nepremišljene ravnodušnosti do življenja." Obtožili so jo tudi posedovanja mamil in pripomočkov za uživanje mamil, poroča BBC.

Premierka zvezne države Queensland Annastacia Palaszczuk je smrt deklic označila za tragedijo. "Srce se mi je zlomilo, ko sem slišala, kaj se je zgodilo." Kot je potrdila, je socialna služba že predtem obravnavala družino.

V zadnjih mesecih smo poročali o več tovrstnih primerih, ko so starši v pregretem vozilu pozabili svoje otroke. Poleti je odmeval primer na Hrvaškem, ko je oče odšel pomagat v frizerski salon in na zadnjem sedežu pozabil hčerko, ki je pozneje v bolnišnici zaradi pregretja umrla. O največ primerih sicer poročajo iz ZDA. Od leta 1990 je tam zaradi toplotnega udara umrlo že okoli 900 otrok ali skoraj 50 na leto.

V Italiji je že obvezen senzor, ki opozarja na otroke

Da bi tovrstne tragedije preprečili, so v Italiji v začetku novembra sprejeli pravilo, po katerem morajo biti avtosedeži za otroke, mlajše od štirih let, opremljeni s senzorjem oz. zvočnim opozorilom, ki starše ali druge spremljevalce otrok ob izstopu iz vozila opozori na navzočnost otrok. Država bo za to posamezniku dala 30 evrov pomoči. Za tiste, ki bodo otroke v avtomobilu prevažali brez predpisanega mehanizma, je zagroženo od 81 do 326 evrov kazni ter pet kazenskih točk na vozniškem dovoljenju.

Tudi v ZDA je v obravnavi zakonodaja, ki bo avtomobilskim proizvajalcem naložila vgradnjo obveznega alarma, ki bo opominjal, da je v avtu otrok. Največji proizvajalci avtomobilov so se dogovorili, da bodo skoraj vsa ameriška vozila opremili s sistemi, ki voznike opozarjajo na potnike na zadnjih sedežih. Za cilj so si zadali leto 2025.

Tudi drugje po svetu se že spreminjajo pravila na tem področju. Nekateri novi avtomobili že imajo opozorilnike na zadnjih sedežih, proizvajalci pa so se zavezali, da bodo v prihodnjih letih razširili ponudbo. Pri Hyundaiu so pred kratkim dejali, da bodo imeli opozorilne sisteme do leta 2022 v večini svojih modelov, General Motors pa je že leta 2016 napovedal, da bo postopoma z opozorilniki opremil 20 svojih modelov.