Foto: Reuters

V torek so namreč Pangu Plazo, ki so jo oblasti leta 2016 zasegle izgnanemu kitajskemu milijarderju Guo Vengviju, prodali na spletu, in to za "drobiž" - 734 milijonov dolarjev.

191 metrov visoka stavba, ki je le kilometer proč od ikoničnega stadiona Ptičje gnezdo, je bila dokončana leta 2008, v okrožju, ki je bilo tisto leto zgrajeno prav za olimpijske igre.

A leta 2016 so oblasti nebotičnik zasegle nepremičninski družbi v Guovi lasti. Sodišče v Pekingu je stavbo nato dalo na spletno dražbo na strani kitajskega prodajnega spletnega velikana Alibaba.

Stolpnica je v četrti, zgrajeni pred olimpijskimi igrami v Pekingu leta 2008. Foto: Reuters

Gua, ki zase trdi, da razkriva kitajsko korupcijo, in živi v ZDA od leta 2014, kitajske oblasti obtožujejo vrste kriminalnih dejanj, vključno s prevaro in podkupovanjem. Vlada je zato večji del njegovega premoženja na Kitajskem bodisi zamrznila bodisi zasegla, navaja CNN.

Potegovala sta se le dva

Po Alibabinih podatkih sta na dražbi sodelovala le dva kupca, čeprav se je za spremljanje dražbe prek spleta prijavilo več kot 150.000 ljudi. Dražba je bila odprta 24 ur, pri čemer sta bili v tem času podani samo dve ponudbi za stolpnico.

To so nazadnje prodali za le 5,19 milijarde juanov (734 milijonov dolarjev), le 5 milijonov juanov (708.000 dolarjev) nad izklicno ceno.

Kupec je pekinško nepremičninsko podjetje Jučeng Džije. Vrednost stolpnice je sicer ocenjena na 7,4 milijarde juanov (1,05 milijarde dolarjev), kar je dobrih 40 odstotkov več, kot je kupec odštel zanjo.

Guo trdi, da je stavba vredna še več, in je prek videa sporočil, da je to, kar je za stavbo odštelo podjetje Jučeng Džije, le 10 odstotkov od resnične vrednosti Pangu Plaze.

V nebotičniku, ki ima skupno 140.000 kvadratnih metrov talne površine, je trenutno kitajski sedež ameriškega tehnološkega giganta IBM. Celoten kompleks sestavljajo še štirje stolpi, ki pa niso bili dani na dražbo. V enem od njih je hotel, ki ima po lastnem opisu 7 zvezdic.