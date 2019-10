V tem delu Avstralije je bilo več napadov morskih psov. Foto: EPA

Morski pes je starejšemu turistu odgriznil stopalo, mlajši pa ima poškodbe na nogi, so po poročanju BBC-ja sporočili reševalci.

Ponesrečenca je turistična ladjica odpeljala na obalo, kjer so jima pomagali, nato pa so ju odpeljali v bolnišnico.

Oblasti so sporočile, da sta žrtve Angleža, ki sta se potapljala z dihalko. Sprva naj bi morski pes napadel enega od njiju, nato pa naj bi se vrnil in napadel še drugega.

Otoki Whitsunday so bili prizorišče več napadov morskih psov v zadnjem času. Lani novembra je morski pes ubil Avstralca, septembra lani pa je prišlo do dveh napadov v 24 urah. Obe žrtvi sta preživeli, a eni od njiju, 12-letni deklici, so pozneje amputirali nogo.

Oblasti so po napadih odredile odstranitev šestih morskih psov. Strokovnjaki so sicer dejali, da ni dovolj dokazov, ki bi pojasnili, zakaj so se napadi zgodili na tem območju.

Letos je bilo v Avstraliji v neizzvanih napadih morskih psov poškodovanih 10 ljudi.