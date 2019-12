Svojci pred bolnišnico Whakatane med minuto tišine za umrlimi v izbruhu. Foto: Reuters

Premierka je dan po izbruhu sporočila, da je pilot izvidniškega helikopterja tako po zraku kot tudi po kopnem preiskal območje Belega otoka, na katerem na žalost "ni znakov življenja".

Tudi policija je sporočila, da so vsi pogrešani najverjetneje mrtvi.

Deček pred bolnišnico igra na dude. Foto: Reuters

Ardernova je poudarila, da se zdaj osredotočajo na "okrevanje" in "vrnitev ljubljenih", ko bo otok spet varen. "Tistim, ko so izgubili ali pogrešajo družino in prijatelje: delimo vašo nepredstavljivo žalost in smo z vami," je sporočila Ardernova.

Turistični ogledi kljub povečani nevarnosti izbruha

Pri tem je poudarila, da "morajo odgovoriti na pomembna vprašanja, ki morajo biti postavljena in odgovorjena". Pretekli teden so pristojne službe namreč grožnjo izbruha ognjenika iz prve stopnje dvignili na drugo, kar sproža ugibanja, zakaj so kljub temu dovolili oglede. Beli otok je sicer v zasebni lasti.

Premierka Jacinda Ardern je izrazila sožalje svojcem umrlih. Foto: Reuters

Policija je sprva že sporočila, da bodo uvedli kriminalistično preiskavo smrti in poškodb na otoku, a so zdaj sporočili, da je o tem še prezgodaj govoriti.

V času izbruha je bilo na otoku skupno 47 turistov ‒ 24 iz Avstralije, devet iz ZDA, pet z Nove Zelandije, štirje iz Nemčije, dva iz Kitajske ter en človek iz Malezije.

Hude opekline preživelih

34 ljudi je izbruh preživelo, vendar so opekline nekaterih izmed njih po navedbah zdravnikov tako hude, da najverjetneje ne bodo preživeli.

Avstralski premier Scott Morrison je sporočil, da je bilo med izbruhom 24 Avstralcev na turistični ladji. Izrazil je bojazen, da so trije izmed petih uradno umrlih Avstralci. Novozelandska premierka je "najbližji državi" ob tem izrazila posebno sožalje.

Dim in pepel po izbruhu. Foto: Reuters

Beli otok, poznan tudi kot Whakaari, je najaktivnejši ognjenik na Novi Zelandiji. Kljub temu gre za priljubljeno turistično točko, na kateri zasebni lastniki zemljišča omogočajo dnevne oglede in panoramske polete.

Preživele rešili s čolni in helikopterji

Ognjenik je izbruhnil z dvema tesno sledečima si eksplozijama okoli 14.11 po lokalnem času (02.12 po srednjeevropskem) in v zrak poslala veliko količino pepela in dima.

Reševalci s čolni so takoj po izbruhu rešili več ljudi v bližini obale. Policija je ob tem sporočila, da so razmere prenevarne za izvedbo reševalne operacije, a je zasebna helikopterska misija pozneje z otoka rešila še nekaj ljudi.

Reševalci zaradi nevarnih razmer odtlej niso mogli preiskati otoka.