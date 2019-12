'Ghost boat' containing human remains washes up on Japanese island https://t.co/vMpbOHUzr5 — BBC News (World) (@BBCWorld) 28. december 2019

Policija ni mogla potrditi, ali glavi pripadata truplom, a japonski mediji navajajo, da so človeški ostanki "delno okosteneli". To bi lahko nakazovalo, da so bile žrtve na morju že dolgo časa.

"Ladje duhov", ki jih običajno naplavlja s Severne Koreje, na japonskih obalah odkrivajo precej pogosto. Običajno so ladje prazne ali pa s človeškimi posmrtnimi ostanki. Pozimi so izpostavljenost vremenskim razmeram in sestradanost najbolj verjetne razlage za smrti članov posadke, poroča BBC.

V prejšnjih incidentih se je sicer ugibalo tudi, da je posadka, najdena na "ladjah duhov", prebežniki ali pa vohuni avtoritarnega režima severnokorejskega voditelja Kim Džong Una. Še ena razlaga je, da revščina sili Severne Korejce, da ribarijo vse dlje od domače obale.

Ladje, ki jih zanese na Japonsko, so običajno zelo preproste in brez sodobne opreme. Foto: Reuters

Stalne napetosti med državama

Leta 2017 so na krovu pokvarjene ladje našli osem živih mož, ki so dejali, da so ribiči iz Severne Koreje, ki so na morju zašli v težave. Istega leta je japonska obalna straža našla še eno ladjo z desetčlansko posadko.

Ta plovila so običajno zelo preproste in trhle, brez sodobnih motorjev ali opreme.

Napetosti med Japonsko in Severno Korejo bi preiskavo zadnje ladijske razbitine lahko močno otežile. V petek je japonska nacionalna televizija NHK po nesreči poročala, da je Severna Koreja izstrelila raketa, preden so se popravili in opravičili, češ da je bil prispevek zgolj "vaja".

Novembra je Severna Koreja zagrozila Japonski z "resnično balistično raketo", premierja Šinza Abeja pa označila za "imbecila" in "političnega palčka".