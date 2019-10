Južni Korejci v Seulu spremljajo novico o severnokorejski izstrelitvi. Foto: Reuters

Ameriško raketo so iz letalskega oporišča Vandenberg v Kaliforniji izstrelili ob 1.13 po lokalnem času (10.13 po srednjeevropskem). Bojna konica, ki je bila sicer brez oborožitve, je preko Tihega oceana poletela okoli 4200 kilometrov do atola Kwajalein v sklopu Marshallovih otokov.

"Preizkus dokazuje, da so ameriške jedrske sile robustne, fleksibilne in ustrezno pripravljene za odvračanje groženj 21. stoletja ter za zagotavljanje varnosti našim zaveznikom," je sporočilo ameriško vojaško poveljstvo. Poudarili so še, da ta preizkus rakete "ni odgovor ali odziv na dogodke v svetu ali na kakšne regionalne napetosti".

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP naj bi bil preizkus medcelinske balistične rakete sicer tudi sporočilo Severni Koreji, ki je v zadnjih mesecih preizkusila več svojih raket. Prav danes so po navedbah južnokorejskih uradnikov preizkusili novo raketo.

Severnokorejska raketa padla v Japonsko morje

Severnokorejska raketa je bila po navedbah južnokorejskih uradnikov izstreljena s podmornice v pristanišču mesta Wonsan, poroča BBC. Poletela naj bi 450 kilometrov in pod ostro krivuljo leta dosegla 910 kilometrov višine, preden je padla v Japonsko morje. Reuters poroča, da bi v primeru standardne krivulje leta raketa opravila razdaljo 1.900 kilometrov.

Če bo preizkus potrjen, bi to pomenilo znatno povečanje dosežene razdalje v seriji testov raket kratkega dosega, ki jih je Pjongjang opravil od maja. Severna Koreja naj bi sicer imela tudi medcelinsko raketo, ki bi po mnenju strokovnjakov morda lahko dosegla tudi zahodno obalo ZDA.

Japonski premier Shinzo Abe se je odzval, da preizkus pomeni kršitev resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov, ki Severni Koreji prepoveduje uporabi balistične raketne tehnologije.

Preizkusi po napovedi pogovorov

Severna Koreja in ZDA sta le nekaj ur pred preizkusi napovedali nove delovne pogovore med stranema ob koncu tega tedna. Pogovori o jedrski razorožitvi Severne Koreje so zastali februarja letos, ko voditelja Donald Trump in Kim Džong Un na srečanju v Hanoju nista sprejela skupne izjave.

Rusija preizkusila svojo medcelinsko raketo

V ponedeljek je ruska vojska uspešno preizkusila medcelinsko balistično raketo Topol-M, poroča ruska tiskovna agencija Tass. Ministrstvo za obrambo je s poskusno izstrelitvijo želelo preveriti letalske lastnosti raketnega sistema.

"Vse naloge so bile uspešno opravljene. Ekvivalent bojne glave je prispel na načrtovano točko," je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

Medcelinsko raketo so izstrelili z vesoljskega izstrelišča Plesetsk pri kraju Mirny v pokrajini Arhangelsk, pristala pa je na polotoku Kamčatka, pri čemer je opravila slabih 6.000 kilometrov.