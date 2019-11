Veselje ob objavi izidov. Foto: Reuters

Za sedeže v 18 okrožnih svetih se je potegovalo več kot 1.100 kandidatov. 117 od 420 izvoljenih članov okrožnih svetov bo tudi članov 1.200-članskega odbora, ki izbira vodstvo mesta. Uradni izidi sicer še niso znani.

Kljub bojazni, da bi zaradi večmesečnih nemirov lahko celo odpovedali volitve, so slednje potekale mirno in brez težav. Izid volitev je jasen pokazatelj velikega padca zaupanja Pekingu naklonjene upraviteljice Hongkonga Carrie Lam. V Pekingu so se nadejali, kot poroča BBC, da bodo volitve pokazale veliko podporo med t.i. tiho večino, kar pa se ni zgodilo. Ravno nasprotno, svoj sedež je izgubilo tudi več vplivnih propekinških kandidatov. Eden izmed njih, Junius Ho, ki velja za enega najbolj kontroverznih politikov v Hongkongu, je po objavi prvih izidov volitev dejal, da "so se nebesa in zemlja obrnili na glavo." Pretekli mesec je politika zabodel napadalec, ki se je pretvarjal, da je njegov podpornik. Po napadu je politik javno večkrat podprl podporo uporabi policijske sile. Julija so ga posneli, kako se rokuje s skupino moških, ki so kasneje napadali prodemokratične protestnike.

Wong: Hongkong je spregovoril, glasno in jasno

Na drugi strani je med izvoljenimi politični aktivist Jimmy Sham, ki je v zadnjem času vzniknil kot vodja prodemokratične skupine Civil Human Rights Front, ki je organizirala več množičnih protestnih shodov. "Biti moramo vodje skupnosti, ki posluša glasove ljudi in njihova mnenja." Vidni prodemokratični aktivist Joshua Wong zaradi prepovedi ni smel kandidirati na volitvah, je pa sedež osvojil kandidat, ki je kandidiral namesto njega. Na Twitterju je po objavi izidov zapisa, da gre za zgodovinski trenutek. "Hongkong je spregovoril, glasno in jasno. Mednarodna skupnost mora sprejeti, da se po skoraj šestih mesecih, javno mnenje ni obrnilo proti gibanju."

Joshua Wong: " Hongkong je spregovoril, glasno in jasno." Foto: Reuters

Izid volitev jasen signal Carrie Lam

Okrožni sveti imajo le malo politične moči, povečini se ukvarjajo z lokalnimi zadevami, kot so avtobusne linije in pobiranje odpadkov, zato je ponavadi udeležba na lokalnih volitvah zelo nizka. Glede na dogajanje v preteklih mesecih pa je bila visoka udeležba in podpora prodemokratičnim strankam pokazatelj, da prebivalci ne podpirajo načina vodenja Carrie Lam in njenega odziva na krizo, v kateri se je znašel Hongkong.

Za volitve se je registriralo rekordnih 4,1 milijona volilnih upravičencev, glasove pa je oddalo več kot 2,9 milijona volivk in volivcev, kar pomeni ve čkot 71-odstotno volilno udeležbo. Za primerjavo: na prejšnjih volitvah pred štirimi leti je bila 47-odstotna, še poroča BBC.

Protesti trajajo že pol leta

Protesti so izbruhnili junija zaradi nasprotovanja predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev kaznivih dejanj celinski Kitajski, a so se kmalu sprevrgli v splošno nezadovoljstvo zaradi vse večjega vmešavanja Pekinga v polavtonomno območje. Protestniki zahtevajo večje demokratične svoboščine in neodvisno preiskavo policijskega nasilja