Tudi pred dvema letoma je ob praznovanju rojstnega dne dalajlame nepalska policija nadzorovala območje tibetanske skupnosti. Foto: Reuters

"Dovoljenja nismo izdali, ker bi lahko prišlo do težav z mirom in varnostjo," je povedal pomočnik vodje okrožja v Katmanduju, Krišna Bahadur. "Morda se ne bi nič zgodilo, a previdni moramo biti zaradi morebitnih neprimernih dejavnosti ali celo samosežigov," je dejal za francosko tiskovno agencijo AFP.

V soboto so v predelih, kjer živi okoli 20.000 Tibetancev v Nepalu, okrepili navzočnost varnostnih sil. Enako so storili tudi v bližini samostana, v katerem so nameravali praznovati 84. rojstni dan 14. dalajlame.

"Veliko priprav smo vložili v praznovanje, vendar na koncu nismo dobili dovoljenja. Vlada postaja vse strožja," je pojasnil eden od članov odbora, ki je pripravljal dogodek. Tibetanci so namesto tega rojstni dan svojega duhovnega voditelja praznovali v družinskem krogu na svojih domovih.

Kitajska v Nepalu gradi ceste in elektrarne

Onemogočenje praznovanja je po navedbah AFP-ja znak vse večjega vpliva sosednje Kitajske, ki je eden največjih investitorjev v revno državo. V zadnjem letu je Peking investiral 60 milijonov dolarjev v nepalsko infrastrukturo, večinoma v hidroenergetiko in ceste. Maja 2017 se je Nepal priključil tudi gigantskemu infrastrukturnemu projektu En pas ena pot.

Nepalska vlada je večkrat izrazila podporo politiki "ene Kitajske", ki predvideva, da pod imenom Kitajska obstaja le ena suverena država. Sicer obstajata Ljudska republika Kitajska (ki obsega tudi avtonomno pokrajino Tibet) in Republika Kitajska, danes bolj znana pod imenom Tajvan, pod katerim ji avtonomijo priznava tudi Peking.

Policijska posredovanja

Dalajlama na praznovanju rojstnega dne blizu Dharamsale. Foto: Reuters

Singapurski medij CNA poroča, da so vse ostrejši ukrepi policije Tibetance v Nepalu odvrnili od protestov in drugih dejavnosti. Prejšnji mesec so ameriškega državljana tibetanskih korenin na meji zamenjali za tibetanskega uradnika in mu preprečili vstop v državo. Maja je policija preiskala tri novinarje državne tiskovne agencije, ki so poročali o odpustitve dalajlame iz bolnišnice.

Na tisoče Tibetancev je po 10. marcu 1959, ko je prišlo do neuspele vstaje proti kitajski nadvladi v Tibetu, pobegnilo čez mejo v Nepal. Dalajlama je takrat pobegnil v Indijo in našel zatočišče v goratem kraju Dharamsala, kjer je v soboto njegov 84. rojstni dan proslavilo več sto Tibetancev.