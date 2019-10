Na ulicah Hongkonga se je danes zbralo več tisoč protestnikov z maskami, medtem ko se tamkajšnje oblasti pripravljajo na uvedbo prepovedi zakrivanja obraza. Foto: Reuters

"Nasilje uničuje mesto, zato oblasti ne moremo dopustiti, da se stanje le slabša in slabša," je na tiskovni konferenci dejala Carrie Lam. Ukrep bo stopil v veljavo v soboto, kar je na ulice znova pognalo protestnike, večinoma delavce iz pisarn. V znak protesta so si na obraz nadeli različne maske in se v času kosila podali na ulice.

Izredni odlok bo veljal za vsa zborovanja in shode, poroča BBC. Izjema je le nošenje mask iz zdravstvenih razlogov ali če so takšna določila poklica. "Nasilje je preseglo alarmantno raven, kar je vodilo v paniko in kaos," je svojo odločitev opravičila Lamova in opozorila, da to ne pomeni tudi razglasitve izrednih razmer, pa čeprav je "javna varnost v mestu resno ogrožena".

Opozicija: Korak k uvedbi avtoritarne države

Izredni odlok poleg nošenja mask uvaja še ukrepe, ki se dotikajo cenzure, nadzora medijev, postopkov aretacije, priporov, deportacij in zasega lastnine.

"Izredni ukrepi so korak k uvedbi avtoritarne države," je za Guardian dejal pravnik Dennis Kwok, ki meni, da: "Hrepenenje po svobodi in demokraciji ne bo izginilo le zato, ker uvedete drakonske ukrepe."

Izredni odlok vlade (ERO) iz leta 1922 ni bil v uporabi več kot 50 let. Voditelju pa omogoča, da lahko zaobide standardne zakonodajne postopke, ki jih mora potrditi parlament. Nazadnje je bil sicer uporabljen leta 1967, da bi z njim ustavili nasilje, ki je vzniknilo med prokomunističnimi simpatizerji in vlado.

Streljanje na protestnika

Od množičnih protestov v Hongkongu, ki trajajo od junija letos, se je 1. oktobra zgodilo prvič, da je policija ranila protestnika s pravim nabojem. To se je zgodilo na dan največje parade v spomin na 70. obletnico razglasitve komunistične Ljudske republike Kitajske do zdaj. V Hongkongu so dogodek označili za "dan žalosti", izbruhnili pa so nasilni protesti.

Policija vztraja, da je policist, ki je izstrelil naboj v 18-letnika, ravnal v skladu z zakonom in da je bil protestnik izgrednik, ki je policista napadel.

Elizabeth Warren poziva Belo hišo k ukrepanju

Na Twitterju se je na nedavna dogajanja v Hongkongu odzvala tudi nominiranka za predsedniško kandidatko demokratov Elizabeth Warren, ki je na spletni strani foreignpolicy.com objavila svoj zapis, v katerem poziva Washington, naj ukrepa v sporu med Kitajsko in Hongkongu: "Zdaj je čas, da nastopi ameriško vodstvo. Država potrebuje predsednika, ki bo znal izkoristiti tako ameriške gospodarske interese in se hkrati zavzeti za ameriške vrednote, in ne nekoga, ki vidi, da sta strani v konfliktu," pri čemer je objavila fotografijo protestnikov v Hongkongu, ki v rokah držijo napis "Ne streljajte naših otrok".