Foto: Reuters

Glavno prizorišče protestov, ki so bili sicer manjši kot v preteklih tednih, je bilo mesto Tuen Mun severozahodno od Hongkonga. Tam so se protesti začeli mirno, pozneje pa je več sto aktivistov postavilo barikade, nekateri so metali opeke in molotovke v policiste. Zažigali so tudi kitajske zastave.

Policisti so odgovorili s solzivcem in gumijastimi naboji. Več protestnikov je bilo tudi aretiranih.

Foto: Reuters

Protivladni protestniki so se že 16. konec tedna zapored podali na hongkonške ulice, da bi zahtevali več demokratičnih svoboščin. Njihove glavne zahteve so svobodne volitve, neodvisna preiskava policijskega nasilja na dosedanjih demonstracijah in amnestija za več kot tisoč aretiranih.

Ena država, dva sistema

V skladu z dogovorom iz leta 1984, po katerem je Velika Britanija leta 1997 Kitajski vrnila Hongkong, tamkajšnji prebivalci po načelu ena država, dva sistema, uživajo delno avtonomijo ter obsežne pravice in svoboščine, ki jih prebivalci kitajske celine ne poznajo.

Večmesečni protesti so največji izziv za kitajsko oblast v Hongkongu doslej.

Nevladna organizacija Amnesty International je v petek objavila poročilo, v katerem hongkonški policiji očita zlorabo sile, v nekaterih primerih celo mučenje. Do ravnanja policije so kritični tudi v ZN-u. Policija medtem trdi, da se zgolj sorazmerno odziva na večje nasilje protestnikov.