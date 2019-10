Protestniki so policiste obmetavali z molotovkami in kamenjem. Foto: Reuters

Protestniki so se v sredo zbrali na ulicah v nasprotovanju prekomernemu policijskemu nasilju. Na policiste so metali molotovke, po mestu pa netili požare, zapirali ulice ter uničevali trgovine in postaje podzemne železnice. Policija jih je šele zgodaj zjutraj razgnala s solzivcem.

Zadnji protesti so bili odziv na policijsko streljanje, v katerem je bil ranjen 18-letni dijak. Policist ga je od blizu ustrelil v prsi, ker ga je ta napadal s kovinsko palico.

Policija trdi, da je bila to samoobramba, dijaka pa so ovadili zaradi napada na policista in udeležbe v izgredih. Grozi mu najmanj deset let zapora.

Torkovi protesti so bili še posebej nasilni. Policija se je na napade s kamenjem, molotovkami in palicami odzvala s solzivcem, gumijastimi naboji in vodnim topom. Prijeli so 269 ljudi, kar je več, kot so jih v enem dnevu prijeli od začetka protestov pred štirimi meseci.

Na ulicah Hongkonga se že mesece zbirajo protestniki. Foto: Reuters

Policija je potrdila, da so izstrelili 900 gumijastih nabojev, 230 penastih in 1.400 pločevink s solzivcem, pa tudi šest nabojev pravega streliva. Za primerjavo, v prvih dveh mesecih protestov je policija izstrelila "le" 1.000 pločevink solzivca.

Namestnik načelnika policije v mestu Rang Ping Keung je zatrdil, da je bila uporaba teh sredstev "nedvomno v skladu z zakonom".

Več kot 100 ljudi je bilo odpeljanih v bolnišnico, poškodovanih je bilo tudi 30 policistov, poroča BBC.

Policija je zaradi stopnjevanja nasilja na protestih v sredo že pozvala mestne oblasti k uvedbi policijske ure, da bi lahko ohranjali red.

Odvetnik ranjenega dijaka naj bi danes prvič stopil pred sodnike, saj je dijak še vedno v bolnišnici. Pred sodiščem se je že zbralo več kot 200 podpornikov ranjenega protestnika.

Lokalni mediji poročajo, da bi mestne oblasti lahko v petek prepovedale uporabo obraznih mask na zborovanjih, saj v nasilju pogosto sodelujejo prav zamaskirani protestniki.

Huda poškodba novinarke

Medtem iz Hongkonga poročajo tudi o hudi poškodbi indonezijske novinarke. Vebi Mega Indah je za indonezijski časopis Suara spremljala proteste, ko je gumijasti naboj z razdalje 12 metrov zadel njena zaščitna očala, je po poročanju BBC-ja dejal njen odvetnik. Naboj naj bi izstrelila policija. Dejala je, da je drug novinar tik pred incidentom vzkliknil: "Ne streljajte, novinarji smo!"

V incidentu sta bili poškodovani obe očesi indonezijske novinarke, ki je imela na sebi odsevni jopič in čelado z napisom "Press". Odpeljali so jo v bolnišnico, kjer so zdravniki v sredo dejali, da bo na eno oko trajno slepa.

Proteste v Hongkongu je sprožil predlog zakona, ki bi omogočal izročanje osumljencev celinski Kitajski, ki je nadzor nad delno avtonomnim mestom leta 1997 prevzela od Združenega kraljestva. Hongkonške oblasti so zaradi protestov predlog zakona umaknike, a protestniki vsak teden vztrajajo na ulicah.