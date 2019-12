Nekatere že uvedene carine med državama ostajajo. Foto: Reuters

Washington je namreč ravno za danes napovedal dodatno zvišanje carin na kitajsko blago, kar je kot protiukrep napovedala tudi Kitajska, a je ameriški predsednik Donald Trump v petek oznanil, da so dosegli delni trgovinski dogovor, zato uvedbe novih carin ne bo.

Prva faza dogovora predvideva, da bodo nekatere že uvedene carine ostale, med njimi 25-odstotne carine na 250 milijard dolarjev uvoza iz Kitajske, carine na 120 milijard dolarjev izdelkov pa bodo znižane na 7,5 odstotka.

Kitajski zunanji minister Vang Ji je med obiskom v Sloveniji dejal, da je prva faza trgovinskega sporazuma med Kitajsko in ZDA dobra novica za vse, da pa morata strani rešiti še številna odprta vprašanja.

Kitajska je po njegovih besedah prepričana, da zviševanje carin ni pravi način za reševanje trgovinskih napetosti. "V trgovinski vojni ni zmagovalcev," je poudaril Vang Ji na novinarski konferenci po pogovorih s slovenskim zunanjim ministrom Mirom Cerarjem.

Dogovor zagotovilo stabilnosti svetovne trgovine

"Upamo, da bomo skupaj z ZDA presegli razlike, okrepili sodelovanje v vzajemno korist in nadgradili kitajsko-ameriške odnose, ki bodo temeljili na usklajevanju, sodelovanju in stabilnosti," je dejal kitajski zunanji minister.

Poudaril je, da dogovor med Kitajsko in ZDA ni uperjen proti nikomur ter ne vpliva na pravice in interese nobene tretje strani. "Nasprotno, to je dobra novica za ves svet," je dejal Vang Ji. Dogovor, ki sta ga velesili sklenili v petek, bo po njegovih besedah zagotovil stabilnost svetovne trgovine.