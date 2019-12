Obisk Vang Jija v Ljubljani spada v okvir povečanega zanimanja Pekinga za sodelovanje z državami EU-ja. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Miro Cerar je na novinarski konferenci po pogovorih z Vang Jijem poudaril, da je Kitajska svetovna velesila, ena od stalnih članic Varnostnega sveta Združenih narodov in ena od nepogrešljivih strateških partneric Evropske unije. "Glede določenih vprašanj imamo v EU-ju drugačna stališča ali standarde od Kitajske in o tem se moramo spoštljivo in odkrito pogovarjati, predvsem pa moramo iskati skupne točke sodelovanja, nadgrajevati konstruktivne odnose in biti spoštljivi drug do drugega," je dejal.

Politično in gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko se po Cerarjevih besedah krepi iz leta v leto. Kitajska je najpomembnejši trgovinski partner Slovenije v Aziji in zaseda 13. mesto med najpomembnejšimi trgovinskimi partnerji. Od leta 2013 se blagovna menjava med državama povečuje za približno 15 odstotkov na leto in lani je znašala 1,3 milijarde evrov. Na Kitajskem so že prisotna nekatera slovenska podjetja, krepijo pa se tudi kitajske naložbe v Sloveniji.

Vse bolj zreli in stabilni odnosi

O pomembnosti obiska priča tudi to, da se bo kitajski minister srečal s celotnim državnim vrhom. Poleg zunanjega ministra Mira Cerarja bo obiskal tudi predsednika republikeBoruta Pahorja, predsednika državnega zbora Dejana Židana in predsednika vlade Marjana Šarca.Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Čeprav sta Slovenija in Kitajska različno veliki državi, z različno zgodovino in kulturo, obe spoštujeta temeljna pravila mednarodnih odnosov ter se medsebojno spoštujeta, je poudaril Vang Ji. "To je temelj za medsebojno zaupanje in sodelovanje, ki je koristno za obe državi," je dodal. Po njegovih besedah odnosi med Kitajsko in Slovenijo postajajo bolj zreli in stabilni in v tej smeri bi morali državi nadaljevati.

V času, ko svet doživlja velike spremembe, morata državi še naprej braniti multilateralizem in graditi odprto gospodarstvo, je pozval kitajski minister. "Sprejeti moramo konkretne ukrepe za zavrnitev unilateralizma in odvrnitev politike moči ter ubraniti mednarodni sistem z ZN-om v središču, mednarodni red, podprt z mednarodnim pravom, in multilateralni trgovinski sistem s Svetovno trgovinsko organizacijo kot temeljem," je dejal Vang.



Cerar napovedal obisk Kitajske

Cerar je poudaril, da bo prihodnje leto posebej pomembno za EU in Kitajsko, saj bo to leto poglobljenega dialoga in sodelovanja, ki ga bosta Slovenija in azijska sila še okrepili ob predsedovanju Slovenije Svetu EU-ja v drugi polovici leta 2021. Prihodnje leto bosta organizirana dva vrha EU-Kitajska, aprila pa bo potekal vrh pobude 17+1 v Pekingu.

Slovenski zunanji minister je napovedal, da prihodnje leto načrtuje obisk Kitajske s specializirano gospodarsko delegacijo, v Sloveniji pa nameravajo s predstavniki slovenskih znanstvenih institucij in poslovno skupnostjo na Kitajskem organizirati kitajsko-slovenski dan znanosti in inovacij.

Kitajski zunanji minister se je najprej srečal z Mirom Cerarjem. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

Vse večji vpliv na slovensko gospodarstvo

Kot je za Radio Slovenija poročal pekinški dopisnik Uroš Lipušček, Kitajska s svojim ogromnim gospodarskim potencialom in investicijami v novo svilnato pot, ki se bo končala v Evropi, začenja bistveno vplivati tudi na slovenski gospodarski položaj. Pristanišče v Kopru bo s kitajskimi investicijami v pristanišči na Reki in v Trstu dobilo velika tekmeca, z načrti hitre železniške povezave med Avstrijo in Trstom pa utegnemo postati slepo črevo tudi v pogledu železniških povezav.

Lipušček je spomnil tudi na dejstvo, da je kitajska korporacija China road and bridge že pred leti dala ugodno ponudbo za izgradnjo drugega tira od Divače do Kopra, podobno ponudbo pa naj bi pripravljali tudi zdaj. V Pekingu so doslej že večkrat poudarili, da bo od odnosa posameznih držav do Huawejevega projekta izgradnje pete generacije mobilne telefonije odvisna stopnja sodelovanja s Kitajsko. Današnji pogovori kitajskega zunanjega ministra o teh vprašanjih bodo zato v veliki meri odločali o slovenskih odnosih s Kitajsko.

Tretji minister letos

Slovenski člani vlade se pogosto mudijo na Kitajskem. Med zadnjimi sta bila tam gospodarski minister Zdravko Počivalšek in minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo. Med odmevnejšimi obiski kitajskih članov vlade pa je bil med drugim leta 2017 obisk takratnega prvega podpredsednika kitajske vlade Žang Gaolija.

Letos sta Slovenijo že obiskala dva ministra. Oktobra je v Kranjski Gori potekal drugi slovensko-kitajski forum zimskih športov, ki ga je organiziralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju s Fakulteto za šport Univerze v Ljubljani in Olimpijskim komitejem Slovenije. Udeležil se ga je kitajski minister za šport Goud Žongven, ki je obenem predsednik kitajskega olimpijskega komiteja. Novembra pa je Slovenijo obiskal kitajski minister za izobraževanje Čen Baošeng.