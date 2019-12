Trump je sporočil, da so blizu trgovinskega dogovora s Kitajsko. Foto: EPA

Trump temu reče prva faza trgovinskega dogovora med državama, o čemer so se načeloma dogovorili že oktobra, zdaj pa naj bi dorekli še podrobnosti.

Kitajska bo povečala uvoz ameriških kmetijskih pridelkov, pa tudi industrijskih proizvodov in energije ter odprla trg za finančne storitve in uvedla boljšo zaščito ameriške intelektualne lastnine.

Trump ne bo uvedel dodatnih 15-odstotnih carin na 160 milijard dolarjev uvoza iz Kitajske in bo znižal že povišane carine na uvoz blaga, kot so obutev, oblačila in televizorji.

Kitajska naj bi privolila, da bo v letu 2020 kupila za 50 milijard dolarjev kmetijskih pridelkov iz ZDA, kar je dvakrat toliko kot leta 2017, preden se je začela trgovinska vojna med državama, Trump je ameriškim kmetom zaradi izgube kitajskega trga uredil 28 milijard dolarjev subvencij.

Kitajska naj bi sprejela tudi to, da bo v dveh letih kupila za 200 milijard dolarjev ameriškega blaga in storitev, v kar je vračunanih 50 milijard kmetijskih pridelkov.

Zaradi dogovora so narasli indeksi na azijskih borzah, v Tokiu, Hongkongu in Šanghaju, poroča BBC.

Trump je na Twitterju sporočil, da so blizu velikega trgovinskega dogovora s Kitajsko, a do zdaj je propadlo že več zbližanj, zato ostajajo številni skeptični.