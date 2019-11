Papež se je v Tokiu srečal s tamkajšnjimi škofi. Foto: Reuters

Obiskal bo tudi prizorišči uničujočih napadov z atomsko bombo med drugo svetovno vojno, Hirošimo in Nagasaki.

V video sporočilu Japoncem je še pred odhodom na potovanje obsodil "nemoralno uporabo jedrskega orožja". "Skupaj z vami molim, da uničujoča moč jedrskega orožja v človeški zgodovini ne bo nikoli več sproščena," je dejal pred obiskom v državi, kjer je med 126 milijoni prebivalcev le okoli 440.000 katoličanov.



Argentinski papež, ki si je pred dolgimi leti na Japonskem želel službovati kot misijonar, je imel danes po sprejemu na letališču v Tokiu na programu samo srečanje s tamkajšnjimi škofi. Tem je dejal, da bo v Nagasakiju in Hirošimi "molil za žrtve katastrofalnih bombardiranj teh dveh mest in ponovil vaše preroške pozive k jedrski razorožitvi".



Papež je na Japonsko priletel iz Bangkoka. Foto: Reuters

Dejal je tudi, da se zavedajo, da je Cerkev na Japonskem majhna in da so katoličani v manjšini, da pa to ne sme zmanjšati njihove zaveze evangelizaciji.

Obisk Nagasakija in Hirošime



V nedeljo papeža čaka naporen dan. Najprej bo obiskal Nagasaki, kjer je atomska bomba 9. avgusta 1945 vzela najmanj 74.000 življenj, in tam podal sporočilo o jedrskem orožju, v katerem se bo po napovedih odločno zavzel za njegovo prepoved.

Po maši, ki jo bo daroval na košarkarskem stadionu, bo odletel še v Hirošimo, ki je bila prva žrtev napada z atomsko bombo, kjer je 6. avgusta 1945 umrlo najmanj 140.000 ljudi. V Hirošimi bo gostil srečanje za mir.



Papež se bo sicer med obiskom na Japonskem sešel tudi z japonskim cesarjem Naruhitom in predstavniki vlade, v katedrali v Tokiu pa bo v ponedeljek daroval mašo. Sešel se bo tudi z mladimi. Zadnji dan obiska pa bo namenjen srečanjem s katoliškimi duhovniki, ki delujejo na tokijski univerzi Sophia.

Na Tajskem, ki jo je obiskal pred Japonsko, je papež izpostavil predvsem pomen medverskega sodelovanja in se zavzel za zaščito otrok in žensk pred spolnim turizmom in otroško prostitucijo. Poglavar 1,3 milijarde katoličanov se tokrat v Aziji mudi tretjič.