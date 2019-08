Posel naj bi vključeval prodajo 66 vojaških letal F-16. Foto: Reuters

Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Geng Šuang je ZDA pozval, naj prekinejo vojaške stike s Tajvanom in mu posledično prenehajo prodajati orožje, poroča BBC. Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo odobril prodajo vojaških letal F-16. Posel, ki ga mora še odobriti ameriški kongres, je vreden osem milijard dolarjev, Tajvanu pa bi Washington prodal 66 letal.

Prodaja orožja bo še dodatno zaostrila zaradi trgovinske vojne že tako napete odnose med Kitajsko in ZDA. Kitajska "odločno nasprotuje" prodaji orožja in bo "sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito svojih interesov, vključno z uvedbo sankcij proti ameriškim podjetjem, ki sodelujejo pri prodaji orožja Tajvanu", je v izjavi zapisalo kitajsko zunanje ministrstvo.

Tajvan: Dogovor bo pomagal ohraniti čezmejni mir

Tajvan se je Trumpovi administraciji zahvalil za načrtovani posel. "Dogovor, vreden osem milijard ameriških dolarjev, pomeni zaupnico v odnosih med Tajvanom in ZDA in nam bo pomagal ohraniti čezmejni mir in braniti našo demokracijo," je na Twitterju zapisal tajvanski zunanji minister Joseph Vu. Odločitev Trumpove administracije je pomembna za stabilnost regije, poudarja Tajvan.

Geng je dodal, da s tem poslom ZDA kršijo mednarodno pravo in mednarodne odnose kakor tudi politiko ene Kitajske, v skladu s katero ZDA priznavajo samo oblasti v Pekingu in imajo formalne vezi le s Kitajsko, in ne s Tajvanom.