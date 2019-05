"Pogajanja o trgovinskem dogovoru s Kitajsko se nadaljujejo, a prepočasi, ker se Kitajci želijo pogajati na novo. Ne!" je tvitnil Trump in napovedal, da bo v petek carine na določeno kitajsko blago z zdajšnjih desetih odstotkov povišal na 25, medtem ko bi bil za zdaj še neobdavčen kitajski uvoz v vrednosti 325 milijard lahko v kratkem obdavčen s 25-odstotnimi carinami, poroča BBC.

Ameriški predsednik Donald Trump v pogajanjih o novem trgovinskem sporazumu stopnjuje pritisk na Kitajsko. Foto: EPA

Trump je zvišanje carin napovedal nekaj dni pred nadaljevanjem pogajanj s Kitajci o novem trgovinskem sporazumu, s katerim bi največji gospodarstvi na svetu končali trgovinsko vojno, ki sta jo začeli lani z obojestranskim dodatnim obdavčenjem blaga.

Vrednosti delnic na kitajskih borzah so po Trumpovi napovedi o zvišanju carin padli. Foto: EPA

Padec vrednosti delnic na kitajskih borzah

Kitajci so nameravali ta teden na pogajanja v Washington poslati 100-člansko delegacijo, ki bi jo vodil namestnik premierja Liu He. Peking se na zadnje Trumpove "grožnje" še ni odzval. Je pa na Kitajskem hongkonški borzni indeks Hang Seng padel za 3,7 odstotka, šanghajski Composite pa za 5,3.

Michael Hirson, azijski direktor miselnega središča Eurasia Group, je ocenil, da "Trumpovi tviti v pogajanja vnašajo negotovost in prinašajo tveganje, da bi se zastoj v pogajanjih lahko podaljšal do ameriških predsedniških volitev".

Ameriško-kitajsko obtoževanje

ZDA so do zdaj dodatno obdavčile 250 milijard dolarjev vrednega kitajskega blaga in Kitajsko obtožile "nepoštene trgovine", Peking pa je odgovoril z obdavčitvijo 110 milijard dolarjev vrednega ameriškega blaga s pojasnilom, da so "ZDA začele največjo trgovinsko vojno v zgodovini".

Zvišanje carin za več kot 5.000 kitajskih izdelkov

Trumpov napovedani ukrep bo zvišal carine za več kot 5.000 kitajskih proizvodov, to je od kemičnih izdelkov in tekstila pa do visokotehnoloških proizvodov. Zvišanje carin je bilo napovedano že za januar, a je Trump ukrep preložil, ker so pogajanja s Kitajci napredovala. Ameriška in mednarodna podjetja so sporočila, da že čutijo posledice trgovinske vojne, pred katero svari tudi Mednarodni denarni sklad.

Ameriška rušilca plula mimo otokov v Južnokitajskem morju

Medtem pa je ameriška vojska sporočila, da sta dve njeni vojaški ladji pluli v vodah mimo dveh spornih otokov Gaven in Johnson Reefs v Južnokitajskem morju, kjer Kitajska gradi oporišča. Poveljnik Clay Doss, uradni govorec Sedme flote, ki ji rušilca Preble in Čung Hun pripadata, je pojasnil, da je bil "nedolžen prehod" namenjen "zajezitvi čezmernih pomorskih zahtev in ohranitvi pomorskih poti, ki jih zagotavlja mednarodno pravo". Kitajska si prilašča večino strateško pomembnega Južnokitajskega morja z otočjem Spratly vred, čemur pa druge države v regiji Vietnam, Filipini, Brunej, Malezija, Indonezija in Tajvan nasprotujejo. Peking se je že odzval na zadnjo potezo Washingtona in ga pozval, "naj preneha s provokacijami".