Oblasti zatirajo proteste proti zakonu o državljanstvu. Medtem ko nekateri opozarjajo, da zakon diskriminira muslimane, druge skrbi, da bodo državljani postali številni priseljenci. Foto: Reuters

V protestih je do zdaj umrlo šest ljudi, od katerih jih je štiri ubila policija. Oblasti na nekaterih severovzhodnih območjih ohranjanjo blokado spleta in policijske ure.

V New Delhiju je protestiralo okoli 4.000 ljudi, so sporočili iz policije. Dodali so, da bi se drugače odzvali, če bi bila množica mirna.

Zvečer je policija vdrla v kampus Univerze Jamia Milia Islamia, kamor naj bi pobegnili številni protestniki. Tudi tam je uporabila solzivec, več študentov pa so pridržali, poroča Al Džazira.

Eden od študentov na univerzi je dejal, da so ga policisti pretepli in mu poškodovali oko, čeprav sploh ni protestiral, ampak je bil v univerzitetni knjižnici, ko so policisti vdrli v kampus.

"Razbili so ključavnico na vratih knjižnice in vstopili ter pretepli vse, ki so se jim znašli na poti," je dejal 26-letni Mohamad, ki je bil odpeljan v bolnišnico.

Iz bolnišnice so sporočili, da je bilo tja pripeljanih vsaj 60 poškodovanih študentov.

Lokalni medij poroča, da je policija uporabila solzivec tudi na muslimanski Univerzi Aligarh, okoli 130 kilometrov od glavnega mesta.

Medtem ostaja napeto tudi v največjem mestu države Asam Guvahatiju, kjer je umrlo šest ljudi.

V nedeljo se je na novih protestih zbralo okoli 5.000 ljudi. Nadzorovalo jih je več sto policistov.

V Asamu divjajo nasilni protesti, odkar je indijski parlament v sredo sprejel zakon, ki omogoča dodelitev državljanstva priseljencem brez ustrehnih dokumentov, ki so prišli v državo iz treh sosednjih držav pred 31. decembrom 2014. Zakon pa možnost pridobitve državljanstva odreka muslimanom.

Študenti z dvignjenimi rokami, medtem ko zapuščajo Univerzo Jamia Milia Islamia. Foto: Reuters

Kritiki zakona, ki ga je pripravila hindujska nacionalistična vlada premierja Narendre Modija, pravijo, da z diskriminacijo verske manjšine krši sekularna načela indijske ustave.

Nov zakon pa je spet odprl stare rane v Asamu, indijski državi med Bangladešem, Kitajske in Mjanmarom, v kateri se že dolgo časa soočajo z medetničnimi napetostmi, oborožene skupine pa se še naprej upirajo temu, da so del Indije.

V Asamu dolgo obstajajo sovražnosti med domačini in priseljenci, ki govorijo bengalsko, ki so jih Britanci pripeljali za delo na plantažah čaja, ali ki so prišli po bangladeški vojni za neodvisnost leta 1971.

Leta 1985 je bil sklenjen sporazum iz Asama, ki naj bi umiril razmere, zdaj pa, kot je dejala novinarka Sangita Baruah Pišaroti, prebivalci Asama nov zakon o državljanstvu vidijo kot njegovo "neposredno kršitev".

Sporazum je namreč omogočal vsem, ki so prišli v Asam do leta 1971, da postanejo državljani, medtem ko nov zakon to omogoča ljudem, ki so prišlo do decembra 2014.

Notranji minister Amit Šah je v nedeljo pozval k umiritvi razmer. Poudaril je, da lokalne kulture na severovzhodu Indije niso ogrožene.

Opozicijske stranke v Indiji in aktivisti za človekove pravice opozarjajo, da želi premier Modi z zakonom marginalizirati 200 milijonov muslimanov v Indiji.

Politični voditelji v državah Kerala, Pundžab in zahodni Bengal so sporočili, da ne bodo uveljavljali zakona, kar bi lahko pripeljalo do konflikta z oblastmi v New Delhiju.

Organizacije za zaščito človekovih pravic in muslimanska politična stranka bodo zakon izpodbijale na vrhovnem sodišču.