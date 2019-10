Manila je eno od najslabših mest za vožnjo. Foto: Ksenja Tratnik/MMC

Širše območje glavnega mesta Manile ima več kot 12 milijonov prebivalcev. Mesto je najgosteje poseljeno na svetu. Leta 2015 je bilo razglašeno kot najslabše mesto za vožnjo.

Ob tem gre za eno od mest z največjimi težavami zaradi zastojev v prometu na svetu, težave povzročajo tudi okvare vlakov. Eden od prebivalcev je za BBC dejal, da študenti porabijo tri ure, da pridejo na pouk.

Na milijone ljudi je odvisnih od javnega prevoza, da pridejo v šolo in na delo. Promet pa je izjemno počasen, vozila so prenatrpana, vlaki se kvarijo. Nedavno so se pokvarili trije, zaradi česar so morali potniki preostanek poti prepešačiti.

Salvador Panelo, Dutertejev predstavnik, pa je nad pritožbami udeležencev v prometu zamahnil z roko. Po poročanju lokalnega medija je glede težav v prometu dejal: "Na kaj mislijo, ko rečejo prometna kriza? Jaz vidim le promet." Po njegovih besedah vsi ljudje dobijo prevoz in pridejo, kamor morajo priti.

"Obstaja rešitev. Če želite prej priti na cilj, se morate prej odpraviti na pot," je dejal.

Številni jezni Filipinci so Panela obtožili, da "ni v stiku z resničnostjo". Jezo so stresali na družbenih omrežjih. Opozorili so, da Panela sam ne uporablja javnega prevoza.

Panelo je medtem obljubil, da se bo v petek na delo v predsedniško palačo odpravil z javnim prevozom.

Duterte bo dobil letalo

Tudi Duterte je bil tarča kritik. Vlada je namreč nedavno kupila nekdanje ameriško vojaško letalo za 39,9 milijonov dolarjev za predsednikove potrebe.

Duterte je dejal, da bo letalo, ki naj bi bilo dostavljeno naslednje leto, na voljo tudi drugim višjim uslužbencem in v času kriznih razmer. A to ljudi ni pomirilo.

"Promet v Manili se stalno slabša, vlada pa se nagrajuje z izleti in letali. To je noro," je nekdo zapisal na Twitterju. Nekdo drug je opozoril, da je zaradi nakupa letala trpel proračun za zdravstvo in izobraževanje.