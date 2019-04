Rusi in Kitajci krepijo vezi na pomorskih vojaških vajah

Vaja ni usmerjena proti tretji državi

Moskva, Peking - MMC RTV SLO, STA

Kitajska mornarica (fotografija je arhivska) v Rumenem morju. Foto: EPA

Rusi in Kitajci so pri obalnem mestu Čingdao na vzhodu Kitajske začeli skupno pomorsko vojaško vajo, ki bo trajala do 4. maja.