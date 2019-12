Odposlanec Severne Koreje pri ZN-u je izjavo evropskih držav, v kateri so obsodile raketne poskuse, označil za "hudo provokacijo". Foto: Reuters

Pjongjang je kritiziral tudi evropske članice Varnostnega sveta Združenih narodov, ki so obsodile novo izstrelitev severnokorejskih balističnih raket v sredo. Belgija, Estonija, Francija, Nemčija, Poljska in Velika Britanija so ob tem pozvale tudi k doslednemu upoštevanju sankcij proti Severni Koreji.

Izjavo evropskih držav je Kim Song ocenil kot "še eno hudo provokacijo" ter dodal, da Severna Koreja izvaja "pravične ukrepe za krepitev" svojih obrambnih zmogljivosti. Evropske države so v izjavi med drugim zapisale, da je Severna Koreja od maja letos izvedla 13 izstrelitev balističnih raket, zadnjo 28. novembra.

Dve leti trajajoči poskusi ZDA v smeri jedrske razorožitve Severne Koreje so tako znova zašli v slepo ulico. Severnokorejsko zunanje ministrstvo je še v sredo pozvalo Washington, naj spremeni "sovražno politiko" in sporočilo, da se morajo ZDA odločiti, kakšno "božično darilo" bodo pripravile za konec leta. Severna Koreja je namreč konec letošnjega leta sama določila kot rok, do katerega pričakuje neke vrste koncesije od ZDA.

Novi poskusi z raketami dolgega dosega?

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je pri tem posvaril, da bi lahko država prihodnje leto ubrala "novo pot". Diplomati pri ZN-u se bojijo, da bi lahko Severna Koreja ponovno začela s poskusnimi izstrelitvami balističnih ali jedrskih raket dolgega dosega, ki so jih opustili leta 2017.