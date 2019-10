V četrtek je bilo izstreljenih več raket. Foto: Reuters

Četrtkov niz izstrelitev je dokaz sposobnosti popolnega uničenja sovražnikove tarče z nenadnim napadom, je poročala državna tiskovna agencija KCNA.

Isto orožje je Severna Koreja preizkusila že avgusta in septembra, medtem ko so pogovori z ZDA o jedrskem razoroževanju ostajajo prekinjeni.

Severnokorejski voditelj Kim, ki pogosto spremlja raketne preizkuse na prizorišču, tokrat ni prisostvoval izstrelitvi, je pa čestital znanstvenikom, ki sodelujejo v razvoju tega orožja.

Washington in Pjongjang še vedno nista dosegla dogovora o jedrski razorožitvi na Korejskem polotoku, čeprav naj bi Kim in ameriški predsednik Donald Trump na dosedanjih treh srečanjih razvila poseben odnos. KCNA je zapisal, da so politični krogi v Washingtonu in snovalci politik do Pjongjanga sovražno nastrojeni do Severne Koreje brez razloga.