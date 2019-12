Ši Džinping v govoru ob 20. obletnici vrnitve Macaa in Hongkonga pod oblast Pekinga. Foto: Reuters

Kot je zatrdil, je Kitajska trdno odločena zaščititi svojo suverenost, varnost in interese za razvoj. "Želim poudariti, da je po vrnitvi Hongkonga in Macaa domovini ukvarjanje s tema posebnima upravnima območjema izključno notranja zadeva Kitajske," je dejal Xi, ki je na tridnevnem obisku v Macau, nekdanji portugalski koloniji. Ob tem je zatrdil, da je Macao primer zelo usppešnega modela "ena država, dva sistema", kot glavni razlog za to pa navedel patriotizem. Mestu je tudi polaskal, da je eno najbolj varnih na svetu, kjer lahko ljudje "razumno" izrazijo različna stališča.

"Macao in domovina sta prepletena in se bosta razvijala kot celota," je v govoru ob prisegi dejal novi prvi mož Macaa 62-letni Ho Iat-seng, ki je bil poleti izvoljen za novega izvršnega vodjo v 400-članskem odboru, v katerem imajo veliko večino člani, naklonjeni Pekingu. Na položaju je nasledil Fernanda Chui Sai-Ona.

Macao, mesto s 700.000 prebivalci, je obogatelo z igrami na srečo in se uklonilo kitajski avtoritarni nadvladi. Od predaje leta 1999 Macao ni doživel takšnih pretresov kot sosednji Hongkong, kjer so se prebivalci večkrat uprli vmešavanju Pekinga.

Levo honkonška voditeljica Carrie Lam, desno kitajski predsednik. Foto: Reuters

Poostrena varnost

V mestu, ki leži v ustju Biserne reke nasproti Hongkonga, kjer že pol leta potekajo protesti za večje demokratične svoboščine, so ob obisku kitajskega predsednika močno poostrili varnostne ukrepe. Policija je vzpostavila nadzorne točke in preglede potnikov, nekatere pomembnejše ulice so zaprte. Med obiskom so začasno ustavili edino linijo nedavno odprte lahke železnice v mestu, na letališču so nekatere polete preložili.

V Hongkongu so tudi ob Šijevem govoru potekali protesti.

Čeprav je Macao v 20 letih pod Kitajsko obogatel in ohranil politično stabilnost, se sooča s številnimi izzivi. Večina bogastva je v rokah maloštevilne elite, tamkajšnje gospodarstvo pa je močno odvisno od iger na srečo, ki v mestno blagajno prinesejo 80 odstotkov prihodkov.