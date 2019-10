Umor je sprožil proteste po državi, na katerih so zahtevali pravico za Nusrat. Foto: AP

Nusrat Jahan Rafi iz bangladeškega okrožja Feni je aprila letos prijavila spolno nasilje ravnatelja srednje šole, ki jo je obiskovala. Policija je na podlagi obtožb ravnatelja aretirala. Njena družina je povedala, da so po aretaciji prejeli več groženj in zahtev, naj obtožnico umaknejo.

11 dni kasneje so Nusrat napadli na strehi medrese, višje verske šole, ki jo je obiskovala. Obstopilo jo je štiri ali pet ljudi, zakritih z burkami. Najprej so jo skušali prepričati, naj umakne obtožnico. Ker tega ni hotela storiti, so jo polili s kerozinom in zažgali. Policijsko poročilo navaja, da so morilci hoteli doseči, da bi bil umor videti kot samomor, a je Nusrat uspela pobegniti.

"Učitelj se me je dotikal. Do zadnjega diha se bom borila proti temu zločinu," je hudo ranjena podala izjavo, ki jo je z mobilnim telefonom posnel njen brat. Pri tem je razkrila še več imen napadalcev na strehi. Dekle je ob zažigu utrpela opekline po 80 odstotkih telesa. Štiri dni kasneje je umrla v bolnišnici.

Policijska preiskava je pokazala, da je napad na Nusrat iz zapora naročil ravnatelj šole, proti kateremu je umorjena vložila prijavo. Med obsojenimi zaradi umora Nusrat sta tudi dve njeni sošolki, dva druga učitelja ter lokalna politična voditelja Ruhul Amin in Maksud Alam iz vladajoče Lige Awami. Vseh 16 vpletenih so obsodili na smrtno kazen, ki jo v Bangladešu izvajajo z obešanjem.

Družina po umoru v strahu za življenje

"Niti za trenutek je ne morem pozabiti. Še vedno čutim bolečino, ki jo je morala prestati," je po sodbi dejala mati Shirin Akhtar. Nusratin brat Mahmudul Hasan Noman je pozdravil obsodbo morilcev, a za Reuters poudaril, da se družina še vedno počuti ogroženo. "Videli ste, kako so mi grozili na sodišču. Zelo me je strah. Pozivam premierja in policijo, naj zagotovijo našo varnost".

Umor je sprožil proteste po vsej državi, na katerih so zahtevali pravico za Nusrat. Premierka Bangladeša, Šejka Hasina, je obljubila, da storilci ne bodo ušli kazni. Policija je po poročanju BBC-ja najprej ovrgla prijavo spolnega nasilja, nato pa maja 16 ljudi obtožila umora. Po dveh mesecih zaslišanj so jih obsodili. Podobni primeri na bangladeških sodiščih običajno trajajo več let.

Spolno nasilje v Bangladešu

Spolno nasilje je v Bangladešu po navedbah humanitarnih organizacij pogosto. ActionAid je letos razkril, da je 80 odstotkov delavk v oblačilni industriji izkusilo ali videlo spolno nasilje. Skupina za pravice žensk Mahila Parishad navaja, da je bilo v prvih šestih mesecih letošnjega leta po spolnih napadih umorjenih 26 žensk. 592 naj bi bilo posiljenih, 113 žensk pa navaja, da jih je skupinsko posililo več ljudi.

Številke bi lahko bile še večje, saj si ženske o spolnem nasilju moških običajno ne upajo spregovoriti, ker se ne želijo izpostaviti. Žrtve se namreč pogosto soočajo z grožnjami, obsojanjem skupnosti in nasilnimi napadi – vse, kar je morala prestati tudi Nusrat.