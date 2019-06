Dečki v muzeju ob jami. Foto: Reuters

V nedeljo je minilo leto dni, odkar so se mladi člani nogometne ekipe in njihov trener odpravili v jamo Tham Luang. V poplavljeni jami so s pičlimi zalogami hrane in vode ostali ujeti več kot dva tedna.

Obiskovalci ne morejo več vstopiti v jamo. Foto: Reuters

Rešili so jih v največji reševalni operaciji na Tajskem doslej, v kateri je sodelovalo več tisoč ljudi iz več držav. Pri reševanju je umrl potapljač tajske mornarice Saman Gunan, ki so mu blizu vhoda v jamo postavili bronast kip.

Dečki so v nedeljo sodelovali na dobrodelnem športnem dogodku, na katerem so zbirali sredstva za izboljšanje varnostnih razmer v jami, danes pa so kraj čudežne rešitve tudi obiskali.

Dogodek so zaznamovali s slavjem in budistično molitvijo pred muzejem, ki so ga uredili pred jamo, pozneje pa so dečki spregovorili o svojih sanjah in pričakovanjih po čudežni rešitvi. "Moje življenje se je zelo spremenilo. Zdaj nas ogromno ljudi prepozna," je dejal najmlajši, 12-letni Čanin Vibulrungrueng.

Nekateri so izrazili željo, da bi radi postali profesionalni nogometaši, drugi pa, da bodo postali del tajske mornarice, tako kot potapljači, ki so jih rešili.

Sedemnajstdnevno dramatično iskanje in reševanje dečkov, članov lokalnega mladinskega nogometnega kluba Divji prašiči, in njihovega 25-letnega nogometnega trenerja sta pritegnili veliko pozornost po vsem svetu.

Netflix bo snemal serijo

Vsak izmed njih naj bi domnevno zaslužil tudi po tri milijone bahtov (okoli 85.600 evrov) za dogovor z Netflixom, ki namerava posneti serijo o njihovi rešitvi.