"Diplomaciji smo dali dovolj časa, a dovolj je dovolj," je Aragči, ki je bil eden od arhitektov leta 2015 podpisanega dogovora, zapisal v prispevku za izdajo časopisa Etemad. Zaradi novih ameriških sankcij in nemoči drugih podpisnic dogovora, da bi kaj naredile glede tega, je Iran ostal brez upanja. "Jedrski dogovor se hitro pomika h končni točki," je poudaril namestnik ministra.

Kritičen je bil tudi do drugih podpisnic sporazuma Velike Britanije, Nemčije, Francije, Kitajske in Rusije, ki so obljubile, da odstop ZDA od dogovora ne bo vplival na njegovo izvajanje, a v praksi "niso storile ničesar". Poudaril je še, da je Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) že večkrat potrdila, da Iran spoštuje dogovor.

Konec izjem pri sankcioniranju uvoznikom iranske nafte?

ZDA so po izstopu iz iranskega jedrskega sporazuma maja lani postopoma obnavljale sankcije proti Iranu. Novembra so uvedle sankcije za države, ki bi uvažale nafto iz Irana – začasno izjemo so do 1. maja 2019 dovolile le osmim državam, ki so se zavezale zmanjšanju uvoza.

Pretekli teden je Washington napovedal, da teh izjem ne bo več dopuščal, kar naj bi začelo veljati v četrtek.

Nafta najdražja od lanskega novembra

Svetovne cene nafte so po ameriški napovedi dodatnih sankcij narasle na najvišjo raven od novembra lani. ZDA so samo s trenutno veljavnimi sankcijami proti Iranu in Venezueli svetovno zalogo nafte zmanjšale za dva milijona sodčkov dnevno. Sočasno se je naftni trg zmanjšal zaradi odločitve OPEC-a o krčenju.

Washington trdi, da ima rešitev za preskrbljenost svetovnega trga in omejevanje rasti cen: ameriški zaveznici Savdska Arabija in Združeni arabski emirati naj bi s povečano proizvodnjo nadomestili izpad iranske nafte, da ta ne bo negativno vplival na trge. Ob tem tudi ameriška proizvodnja znaša rekordnih 12 milijonov sodčkov nafte na dan.

Zunanji minister ameriške zaveznice – Katarja, šejk Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, je ZDA posvaril pred novimi sankcijami, ki bodo prizadele države, ki se zanašajo na svetovne zaloge nafte. "V Katarju ne verjamemo, da lahko enostranske sankcije prinesejo pozitivne učinke za krizo, ki se jo lahko reši le prek dialoga," je dejal.

Iran grozi z blokado ožine Hormuz

Ameriške sankcije so že močno ohromile iransko gospodarstvo, opustitev izjem pa bi lahko še dodatno omejila izvoz iranske nafte, ki predstavlja glavni vir prihodka za to državo. V Teheranu so pretekli teden poudarili, da so pripravljeni na ameriške ukrepe. Ob tem so ponovili grožnje, da bo v primeru sankcij pri izvozu nafte Iran blokiral prevoz nafte čez strateško pomembno ožino Hormuz pri Perzijskem zalivu.