Odnosi med talibani in ZDA so vse bolj napeti. Foto: Reuters

"Kar se mene tiče, so mrtvi," je glede mirovnih pogovorov odgovoril novinarjem v Beli hiši, preden se je odpravil v Severno Karolino. Še vedno razmišlja o umiku več tisoč ameriških vojakov iz Afganistana. Meseci mirovnih pogovorov s talibani, ki nadzorujejo velike dele Afganistana, so se končali v soboto, ko je ameriški predsednik prek Twitterja sporočil, da je odpovedal za nedeljo predvideno srečanje s predstavniki talibanov in afganistanske vlade v Camp Davidu. Pogovori so bili namenjeni zagotovitvi mirovnega dogovora, s katerim bi se končala vojna, ki traja skoraj 20 let.

Prejšnji teden so se ameriški uradniki s predstavniki talibanov dogovorili o osnutku dogovora, ki bi privedel do umika ameriških vojakov iz države. Kot povod za odpoved nedeljskega srečanja je Trump navedel četrtkov napad talibanov z avtomobilom bombo v Kabulu, v katerem je bilo ubitih 12 ljudi, med njimi tudi ameriški vojak. Sprva ni bilo jasno, ali so pogovori začasno prekinjeni, ali so končani, sledil pa je Trumpov ponedeljkov odziv.

Ameriški predsednik je medtem povedal, da je ameriška vojska znova napadla "gverilce". "V zadnjih štirih dneh smo sovražnika prizadeli močneje kot kadar koli v zadnjih desetih letih," je zapisal v tvitu. Kljub Trumpovi odločitvi o odpovedi srečanja je ameriški državni sekretar Mike Pompeo pozneje dal vedeti, da obstaja možnost njihovega nadaljevanja. Trump je zanikal kakršno koli nesoglasje med vladnimi člani, vključno s podpredsednikom Mikom Penceom. V tvitu je novinarje obtožil, da poskušajo "ustvariti videz nemira v Beli hiši, ki ga ni", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Talibani: ZDA bodo odločitev obžalovale

Na Trumpovo odpoved srečanja so talibani v odzivu zapisali, da bo takšna odločitev privedla do še več žrtev na ameriški strani, hkrati pa bo škodila ameriški verodostojnosti in na bolj jasen način razkrila protimirovno stališče ZDA, poroča Al Džazira. Dodali so, da se bo njihov boj nadaljeval, dokler se tuja okupacija ne konča in dokler Afganistanci ne bodo imeli možnosti živeti po lastni izbiri. Po njihovih besedah bodo ZDA odločitev o opustitvi pogajanj obžalovale.

"Imeli smo dve poti, da se konča okupacija v Afganistanu, ena je bil džihad in boj, druga pa pogovori in pogajanja. Če Trump želi ustaviti pogovore, bomo stopili na prvo pot in kmalu bodo to obžalovali," je za AFP dejal tiskovni predstavnik talibanov Zabihulah Mudžahid. Talibani so medtem prevzeli nadzor nad celotnim okrožjem v afganistanski provinci Tahar. Po dveh dneh bojev z vladnimi silami so v ponedeljek zvečer zavzeli tudi središče province Tahar na severu države.

Afganistanski predsednik Ašraf Ghani je obnovil svoj poziv k miru. Dodal je, da mir ne more biti brezpogojen in ponovil zahteve po prekinitvi ognja, kar so talibani do zdaj zavrnili.